Чем запомнится курганцам бывший глава депздрава Сигидаев

О реформах, сменах главврачей и новых сотрудниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, сигидаев алексей
Алексей Сидидаев покидает пост в депздраве Курганской области Фото:

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев ушел в отставку. Военный медик из Санкт- Петербурга пробыл у руля депздрава чуть больше двух лет, с ноября 2021 года. Но он успел отличиться неординарными решениями, смелыми высказываниями, а также скандалами. URA.RU подобрало пять самых резонансных.

Медицинская реформа

В Курганской области объединили районные больницы в межрайонные
В Курганской области объединили районные больницы в межрайонные
Фото:

Летом 2022 года депздрав объявил о масштабном преобразовании медпомощи. 25 больниц, в основном районных, были объединены в 10 учреждений. Сигидаев не раз объяснял, что «главная задача реорганизации — сделать медицинское обслуживание сельских жителей качественным и доступным, сократить срок ожидания пациентом медпомощи». Для этого среди объединенных ЦРБ определили головные медучреждения. В них, по задумке, должны ездить жители окрестных округов за высокотехнологичной медпомощью. На деле процесс обернулся массовыми жалобами, увольнениями специалистов. В Шадринске против объединения трех разноплановых больниц (детской, городской поликлиники и БСМП) в одну выступили общественники, а местный депутат Александр Бухаров выходил на пикет. Объединение завершилось в декабре 2022 года. Сейчас преобразования проходят в филиалах больниц. Депздрав отчитывается о ремонтах и покупке оборудования, а жители районов жалуются на угрозу оптимизации филиалов.

Кадровая политика

Круглый стол главных врачей. Курган
Сигидаев сменил главврачей и заведующих отделений крупных больниц
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Алексей Сигидаев сменил больше десятка главврачей медицинских учреждений Курганской области. К примеру, экс-главврач Мишкинской ЦРБ Николай Красовский был уволен якобы из-за нарушений, которые выявили сотрудники депздрава при проверке. Однако Красовский обратился в суд и добился отмены дисциплинарного взыскания, а формулировка основания для увольнения была изменена на «по инициативе работника». Запомнился курганцам скандал с увольнением хирургов отца и сына Руденко, которые не согласились с назначением врача из Тюмени на должность заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Неожиданными для медицинского сообщества стали: назначение 27-летней Валентины Никулиной и. о. главврача областной инфекционной больницы (она уволилась в декабре 2023 года) и увольнение опытного и авторитетного главврача Курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили.

«Помогать нельзя воровать»

Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Екатеринбург
Сигидаев увидел в курганской медицине кумовство и вороватых врачей
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Пост Алексея Сигидаева с таким заголовков обидел курганских медиков. В нем чиновник пояснил кадровую перестановку главврачей и главных специалистов. Сигидаев написал, что среди местных врачей увидел открытое кумовство, бездействие, воровство и нежелание брать на себя ответственность. Поэтому ему приходится искать людей из других регионов. Нехватка кадров большая: имеется более десятка вакансий по главным внештатным специалистам. При этом заявок от местных врачей нет, так как к должности теперь предъявляют требования. На руководящие должности глава депздрава приглашал врачей из Санкт-Петербурга, Тюмени, Самары, Екатеринбурга и других городов.

Платные приемы в госбольницах

Взбудоражила курганцев и попытка Сигидаева переманить врачей из частных клиник путем организации платных приемов в государственных больницах. При этом чиновник заявил, что неправильно за счет национальной системы здравоохранения (НСЗ) обучать в госбольницах врачей, которые будут применять свои знания в частных клиниках. Поэтому такие врачи не будут иметь права на обучение и закупку оборудования под свои цели из общего бюджета. Сигидаев добавил, что деньги на закупку и обучение будут направлять, в первую очередь, в те больницы, которые приносят доход. В профсоюзе медработников пояснили, что заявление Сигидаева противоречит федеральному закону.

Проблема многолетних очередей

Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург
Сигидаев придумал, как избавить пациентов от долгого ожидания очереди на МРТ и КТ
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во время прямого эфира в ЦУР Алексей Сигидаев крайне удивился жалобе курганцев на многолетние очереди детей к ортодонту (в 2023 году приглашали на лечение детей, вставших на очередь в 2016 году). Он обещал заняться проблемой, пригласил специалистов, и уже через месяц отчитался, что очередь отработана на 90%. С приходом Сигидаева районные больницы впервые получили более проходимые «Нивы», о которых раньше только мечтали. Реформа рентгенологической службы, о которой Сигидаев объявил 15 декабря, также призвана решить проблему очереди на бесплатное КТ и МРТ. Сигидаев решил создать на базе областной больницы референс-центр, который объединит рентгенологическую службу региона. Пациенты смогут узнавать, на каком аппарате можно быстрее пройти обследование. Специалисты смогут описывать результаты в круглосуточном режиме.

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Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев ушел в отставку. Военный медик из Санкт- Петербурга пробыл у руля депздрава чуть больше двух лет, с ноября 2021 года. Но он успел отличиться неординарными решениями, смелыми высказываниями, а также скандалами. URA.RU подобрало пять самых резонансных. Медицинская реформа Летом 2022 года депздрав объявил о масштабном преобразовании медпомощи. 25 больниц, в основном районных, были объединены в 10 учреждений. Сигидаев не раз объяснял, что «главная задача реорганизации — сделать медицинское обслуживание сельских жителей качественным и доступным, сократить срок ожидания пациентом медпомощи». Для этого среди объединенных ЦРБ определили головные медучреждения. В них, по задумке, должны ездить жители окрестных округов за высокотехнологичной медпомощью. На деле процесс обернулся массовыми жалобами, увольнениями специалистов. В Шадринске против объединения трех разноплановых больниц (детской, городской поликлиники и БСМП) в одну выступили общественники, а местный депутат Александр Бухаров выходил на пикет. Объединение завершилось в декабре 2022 года. Сейчас преобразования проходят в филиалах больниц. Депздрав отчитывается о ремонтах и покупке оборудования, а жители районов жалуются на угрозу оптимизации филиалов. Кадровая политика Алексей Сигидаев сменил больше десятка главврачей медицинских учреждений Курганской области. К примеру, экс-главврач Мишкинской ЦРБ Николай Красовский был уволен якобы из-за нарушений, которые выявили сотрудники депздрава при проверке. Однако Красовский обратился в суд и добился отмены дисциплинарного взыскания, а формулировка основания для увольнения была изменена на «по инициативе работника». Запомнился курганцам скандал с увольнением хирургов отца и сына Руденко, которые не согласились с назначением врача из Тюмени на должность заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Неожиданными для медицинского сообщества стали: назначение 27-летней Валентины Никулиной и. о. главврача областной инфекционной больницы (она уволилась в декабре 2023 года) и увольнение опытного и авторитетного главврача Курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили. «Помогать нельзя воровать» Пост Алексея Сигидаева с таким заголовков обидел курганских медиков. В нем чиновник пояснил кадровую перестановку главврачей и главных специалистов. Сигидаев написал, что среди местных врачей увидел открытое кумовство, бездействие, воровство и нежелание брать на себя ответственность. Поэтому ему приходится искать людей из других регионов. Нехватка кадров большая: имеется более десятка вакансий по главным внештатным специалистам. При этом заявок от местных врачей нет, так как к должности теперь предъявляют требования. На руководящие должности глава депздрава приглашал врачей из Санкт-Петербурга, Тюмени, Самары, Екатеринбурга и других городов. Платные приемы в госбольницах Взбудоражила курганцев и попытка Сигидаева переманить врачей из частных клиник путем организации платных приемов в государственных больницах. При этом чиновник заявил, что неправильно за счет национальной системы здравоохранения (НСЗ) обучать в госбольницах врачей, которые будут применять свои знания в частных клиниках. Поэтому такие врачи не будут иметь права на обучение и закупку оборудования под свои цели из общего бюджета. Сигидаев добавил, что деньги на закупку и обучение будут направлять, в первую очередь, в те больницы, которые приносят доход. В профсоюзе медработников пояснили, что заявление Сигидаева противоречит федеральному закону. Проблема многолетних очередей Во время прямого эфира в ЦУР Алексей Сигидаев крайне удивился жалобе курганцев на многолетние очереди детей к ортодонту (в 2023 году приглашали на лечение детей, вставших на очередь в 2016 году). Он обещал заняться проблемой, пригласил специалистов, и уже через месяц отчитался, что очередь отработана на 90%. С приходом Сигидаева районные больницы впервые получили более проходимые «Нивы», о которых раньше только мечтали. Реформа рентгенологической службы, о которой Сигидаев объявил 15 декабря, также призвана решить проблему очереди на бесплатное КТ и МРТ. Сигидаев решил создать на базе областной больницы референс-центр, который объединит рентгенологическую службу региона. Пациенты смогут узнавать, на каком аппарате можно быстрее пройти обследование. Специалисты смогут описывать результаты в круглосуточном режиме.
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