Чем запомнится курганцам бывший глава депздрава Сигидаев

О реформах, сменах главврачей и новых сотрудниках

06 февраля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев ушел в отставку. Военный медик из Санкт- Петербурга пробыл у руля депздрава чуть больше двух лет, с ноября 2021 года. Но он успел отличиться неординарными решениями, смелыми высказываниями, а также скандалами. URA.RU подобрало пять самых резонансных. Медицинская реформа Летом 2022 года депздрав объявил о масштабном преобразовании медпомощи. 25 больниц, в основном районных, были объединены в 10 учреждений. Сигидаев не раз объяснял, что «главная задача реорганизации — сделать медицинское обслуживание сельских жителей качественным и доступным, сократить срок ожидания пациентом медпомощи». Для этого среди объединенных ЦРБ определили головные медучреждения. В них, по задумке, должны ездить жители окрестных округов за высокотехнологичной медпомощью. На деле процесс обернулся массовыми жалобами, увольнениями специалистов. В Шадринске против объединения трех разноплановых больниц (детской, городской поликлиники и БСМП) в одну выступили общественники, а местный депутат Александр Бухаров выходил на пикет. Объединение завершилось в декабре 2022 года. Сейчас преобразования проходят в филиалах больниц. Депздрав отчитывается о ремонтах и покупке оборудования, а жители районов жалуются на угрозу оптимизации филиалов. Кадровая политика Алексей Сигидаев сменил больше десятка главврачей медицинских учреждений Курганской области. К примеру, экс-главврач Мишкинской ЦРБ Николай Красовский был уволен якобы из-за нарушений, которые выявили сотрудники депздрава при проверке. Однако Красовский обратился в суд и добился отмены дисциплинарного взыскания, а формулировка основания для увольнения была изменена на «по инициативе работника». Запомнился курганцам скандал с увольнением хирургов отца и сына Руденко, которые не согласились с назначением врача из Тюмени на должность заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Неожиданными для медицинского сообщества стали: назначение 27-летней Валентины Никулиной и. о. главврача областной инфекционной больницы (она уволилась в декабре 2023 года) и увольнение опытного и авторитетного главврача Курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили. «Помогать нельзя воровать» Пост Алексея Сигидаева с таким заголовков обидел курганских медиков. В нем чиновник пояснил кадровую перестановку главврачей и главных специалистов. Сигидаев написал, что среди местных врачей увидел открытое кумовство, бездействие, воровство и нежелание брать на себя ответственность. Поэтому ему приходится искать людей из других регионов. Нехватка кадров большая: имеется более десятка вакансий по главным внештатным специалистам. При этом заявок от местных врачей нет, так как к должности теперь предъявляют требования. На руководящие должности глава депздрава приглашал врачей из Санкт-Петербурга, Тюмени, Самары, Екатеринбурга и других городов. Платные приемы в госбольницах Взбудоражила курганцев и попытка Сигидаева переманить врачей из частных клиник путем организации платных приемов в государственных больницах. При этом чиновник заявил, что неправильно за счет национальной системы здравоохранения (НСЗ) обучать в госбольницах врачей, которые будут применять свои знания в частных клиниках. Поэтому такие врачи не будут иметь права на обучение и закупку оборудования под свои цели из общего бюджета. Сигидаев добавил, что деньги на закупку и обучение будут направлять, в первую очередь, в те больницы, которые приносят доход. В профсоюзе медработников пояснили, что заявление Сигидаева противоречит федеральному закону. Проблема многолетних очередей Во время прямого эфира в ЦУР Алексей Сигидаев крайне удивился жалобе курганцев на многолетние очереди детей к ортодонту (в 2023 году приглашали на лечение детей, вставших на очередь в 2016 году). Он обещал заняться проблемой, пригласил специалистов, и уже через месяц отчитался, что очередь отработана на 90%. С приходом Сигидаева районные больницы впервые получили более проходимые «Нивы», о которых раньше только мечтали. Реформа рентгенологической службы, о которой Сигидаев объявил 15 декабря, также призвана решить проблему очереди на бесплатное КТ и МРТ. Сигидаев решил создать на базе областной больницы референс-центр, который объединит рентгенологическую службу региона. Пациенты смогут узнавать, на каком аппарате можно быстрее пройти обследование. Специалисты смогут описывать результаты в круглосуточном режиме.