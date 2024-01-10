Как спастись от обморожения на уральском морозе

В Перми уже неделю температура воздуха не превышает -25 градусов. Минувшей ночью в крае морозы достигали отметки в -38 градусов. Пока метеорологи значительного потепления не обещают. Как в такую погоду избежать переохлаждения и обморожения, а также как оказать первую помощь пострадавшему, рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина.
Как предотвратить холодовые травмы
- Одевайтесь многослойно: несколько слоев свободной одежды защитят от мороза лучше.
- Верхняя одежда должна быть непромокаемой.
- Защищайте руки, ноги и голову — именно с них начинается охлаждение организма. Надевайте шапку, варежки, шарф. В обувь положите теплые стельки, наденьте шерстяные носки.
- Не курите на морозе — это ухудшает кровообращение.
- Не употребляйте алкоголь. Из-за расширения сосудов он способствует дополнительной потере тепла, а также снижает возможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения.
Признаки переохлаждения
Основные симптомы — бледность кожи, посинение губ, затруднение речи. При отсутствии помощи у человека замедляется пульс, дыхание становится более редким, пострадавший может потерять сознание. Доктор Корягина отмечает, что обморожение обычно затрагивает уши, нос, пальцы на руках и ногах: «Вначале кожа бледнеет, потом появляются пузыри, а далее развивается некроз тканей».
Что делать?
- Если вы чувствуете, что начинаете замерзать, а возможности попасть в теплое помещение нет — интенсивно помашите руками и ногами, советует врач. Вернувшись домой, обязательно осмотрите себя, чтобы убедиться в отсутствии обмороженных частей.
- При обморожении и переохлаждении человеку требуется медленное отогревание. Поможет теплое питье.
- Нельзя растирать побелевшие участки кожи снегом, тканью или чем-то еще.
- При появлении волдырей необходима помощь врача.
Наталья Корягина подчеркивает, что с отступлением серьезных морозов опасность переохлаждения останется. Получить его можно даже при плюсовой температуре, если влажность будет высока, а ветер силен.
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