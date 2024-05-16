Проклятье тюменских концертных площадок

Почему артисты игнорируют Тюмень в своих гастрольных турах

17 мая 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Одной из главных причин тюменские промоутеры называют последствия пандемии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменская концертная афиша все реже пополняется новыми именами приезжих артистов. Это явление было закономерным в пандемию, когда площадки закрывались из-за карантина. Но тенденция сохранилась и после. Почему тюменские площадки работают вхолостую, как Тюмень испортила себе репутацию на всю Россию и есть ли у горожан шанс услышать современных артистов — в материале URA.RU. Наследие ковидных времен Тюменские промоутеры так и не оправились от ограничений, которые вводились на протяжении нескольких лет из-за распространения коронавируса. Отмены концертов стали для зрителей и артистов сильным потрясением. Как утверждает тюменский промоутер Евгений Пальянов, это до сих пор влияет на ситуацию. «Люди очень устали от переносов и отмен. Это началось в пандемию и, к сожалению, тренд сохраняется. Зритель боится покупать билеты в предпродаже, а это влияет на промоутеров — им не ясен профит. В целом для артиста не важно куда ехать, но мы маленький город и у нас скромный выбор площадок, а следовательно артисту труднее попасть в свою аудиторию», — сообщил URA.RU генеральный директор клуба «CheerDuck» Евгений Пальянов. Для того, чтобы нивелировать посткризисные явления необходимо очень сильное желание заниматься организацией концертов и определенная стрессоустойчивость. Потому как пандемия и санкции из-за СВО сильно повлияли на доход промоутеров. Роковые ошибки управленцев Заведения, где проходят концерты и подают еду зачастую прогорают из-за неправильного позиционирования, что приводит к отсутствию концертов там в принципе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Маркетинговые стратегии заведений зачастую приводят к их закрытию или упадку. Одна из крупнейших площадок города — клуб «Атмосфера» как раз переживает не лучшие времена, хотя раньше это было место куда приезжали известные артисты, где работали несколько ресторанов и баров, а днем можно было пообедать офисным клеркам. Как рассказал URA.RU бывший управляющий заведения, проблема снижения популярности места и как следствие отсутствия там интересных концертов, именно в маркетинге. «Главная ошибка тюменских управляющих заведений — это охватить все и сразу. Открываются заведения, которые хотят быть и клубом, и баром, и рестораном. Начинают раскручивать одно направление, например, клуб — люди думают, что там нет еды днем и проседает по выручке ресторан. Потом делают с наоборот, проседает клуб. Люди путаются, заведение в убытке, на артистов денег нет и закрывается», — рассказал URA.RU бывший управляющий мультикомплекса «Атмосфера» и совладелец ресторанной сети 1586 Иван Крылов. Кризисные явления выявили, однако, другую тенденцию. На большой площади в центре Тюмени объединились два старых местных бренда — промоутер Вадим Швец и паб «Селлинждер». Последний работал долгие годы, но из-за нашествия франшизных заведений не выдержал конкуренции. И поэтому переехал в новый клуб Вадима Швеца, где успешно раскручивает себя сам и получает свою аудиторию, предлагая в том числе и традиционные для паба блюда. Подмоченная репутация Некоторые тюменские районы с их публикой отпугивали приезжих московских артистов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Тюмень среди клубных промоутеров всей России заявила о себе громко в начале 2010-х годов. К интересным артистам и полным залам местные клубы были готовы, но как рассказывают свидетели тех времен, не готов оказался сам город. «Тюменский шоубиз уже в 2012 году был перспективным направлением, особенно в части рейв-культуры. Но сам город не очень к этому располагал. Например, модный на то время клуб „Пирамида“. Выходишь из него и кругом частный сектор, домишки кособокие. Публика в этих домах соответствующая. Были драки постоянные между диджеями и местными», — рассказал URA.RU на условиях анонимности один из бывших сотрудников клуба «Пирамида». Один такой инцидент, когда произошла драка между московским диджеем и жителями района, даже поставил Тюмень в реальный «черный список». В город отказались ехать на гастроли множество артистов клубной сцены, включая популярного на то время Mujuice. Знакомые с ситуацией источники подтверждают, что тогда и начался закат толком неначавшейся «золотой эпохи клубов» в Тюмени. Почему все же едут Несмотря на ошибки прошлого у Тюмени есть большой шанс занять почетное место в гастрольных турах артистов. Как отмечает промоутер Елена Изуграфова, сюда едут за простым человеческим теплом. В тюменском Доме печати находится клуб с одноименным названием, которому удалось сохранить и хорошие отношения с артистами, и публику Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Нельзя сказать, что с Тюменью что-то не так. Наши площадки устраивают артистов по уровню технической оснащенности, по гостеприимству. Тюмень славится тем, что здесь всегда хорошо встречают — у нас хорошие рестораны, горячие источники, добрые люди. В целом, я бы сказала, что артисты охотно к нам едут», — рассказала URA.RU промоутер Елена Изуграфова. Подтверждает эту гипотезу и открытие новых крупных площадок, которые планируют устраивать концерты приезжих артистов. Например, клуб «Цоколь» уже анонсирует концерт группы El Mashe из Екатеринбурга, который пройдет в Тюмени в рамках гастрольного тура. Еще один игрок — «Дом печати» регулярно проводит концерты с участием приезжих групп. КТЗ «Байконур» пережил закрытие, отмену российского тура Instasamka и собрал полный зал сразу же после, на концерте группы 25/17. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская концертная афиша все реже пополняется новыми именами приезжих артистов. Это явление было закономерным в пандемию, когда площадки закрывались из-за карантина. Но тенденция сохранилась и после. Почему тюменские площадки работают вхолостую, как Тюмень испортила себе репутацию на всю Россию и есть ли у горожан шанс услышать современных артистов — в материале URA.RU. Тюменские промоутеры так и не оправились от ограничений, которые вводились на протяжении нескольких лет из-за распространения коронавируса. Отмены концертов стали для зрителей и артистов сильным потрясением. Как утверждает тюменский промоутер Евгений Пальянов, это до сих пор влияет на ситуацию. Для того, чтобы нивелировать посткризисные явления необходимо очень сильное желание заниматься организацией концертов и определенная стрессоустойчивость. Потому как пандемия и санкции из-за СВО сильно повлияли на доход промоутеров. Маркетинговые стратегии заведений зачастую приводят к их закрытию или упадку. Одна из крупнейших площадок города — клуб «Атмосфера» как раз переживает не лучшие времена, хотя раньше это было место куда приезжали известные артисты, где работали несколько ресторанов и баров, а днем можно было пообедать офисным клеркам. Как рассказал URA.RU бывший управляющий заведения, проблема снижения популярности места и как следствие отсутствия там интересных концертов, именно в маркетинге. «Главная ошибка тюменских управляющих заведений — это охватить все и сразу. Открываются заведения, которые хотят быть и клубом, и баром, и рестораном. Начинают раскручивать одно направление, например, клуб — люди думают, что там нет еды днем и проседает по выручке ресторан. Потом делают с наоборот, проседает клуб. Люди путаются, заведение в убытке, на артистов денег нет и закрывается», — рассказал URA.RU бывший управляющий мультикомплекса «Атмосфера» и совладелец ресторанной сети 1586 Иван Крылов. Тюмень среди клубных промоутеров всей России заявила о себе громко в начале 2010-х годов. К интересным артистам и полным залам местные клубы были готовы, но как рассказывают свидетели тех времен, не готов оказался сам город. Один такой инцидент, когда произошла драка между московским диджеем и жителями района, даже поставил Тюмень в реальный «черный список». В город отказались ехать на гастроли множество артистов клубной сцены, включая популярного на то время Mujuice. Знакомые с ситуацией источники подтверждают, что тогда и начался закат толком неначавшейся «золотой эпохи клубов» в Тюмени. Несмотря на ошибки прошлого у Тюмени есть большой шанс занять почетное место в гастрольных турах артистов. Как отмечает промоутер Елена Изуграфова, сюда едут за простым человеческим теплом. «Нельзя сказать, что с Тюменью что-то не так. Наши площадки устраивают артистов по уровню технической оснащенности, по гостеприимству. Тюмень славится тем, что здесь всегда хорошо встречают — у нас хорошие рестораны, горячие источники, добрые люди. В целом, я бы сказала, что артисты охотно к нам едут», — рассказала URA.RU промоутер Елена Изуграфова. Еще один игрок — «Дом печати» регулярно проводит концерты с участием приезжих групп. КТЗ «Байконур» пережил закрытие, отмену российского тура Instasamka и собрал полный зал сразу же после, на концерте группы 25/17.