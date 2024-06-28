Над гробом погибшего в Дагестане силовика рыдали даже мужчины

Как в Тюменской области хоронили Виталия Мезенцева, которого убили террористы. Репортаж

28 июня 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Погибшего при теракте в Дагестане Виталия Мезенцева похоронили в родном Заводоуковске с военными почестями Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Виталий Мезенцев не дожил до своего дня рождения ровно неделю. 30 июня ему исполнилось бы 32 года. Сотрудник ДПС из Тюменской области стал одним из 16 силовиков, которые погибли от рук бандитов в Дагестане во время терактов 23 июня. Проводить молодого силовика в последний путь пришли сотни жителей Заводоуковска. Церемония прощания была полна слез, отчаяния и гордости за земляка, который до последних минут своей жизни оставался верен присяге и защищал свой народ. Церемония прощания с Виталием Мезенцевым проходила в ДК «Ритм» Заводоуковска Фото: Денис Моргунов © URA.RU Черный день Вереница людей к ДК «Ритм» Заводоуковска начала тянуться с самого утра. Молва о том, что 28 июня пройдут похороны погибшего в Дагестане Виталия Мезецнева, кажется, облетела весь город: настолько много местных жителей пришло на церемонию прощания. Журналистов с фотоаппаратами и видеокамерами внутрь здания по просьбе родственников не пускали. По словам одного из знакомых погибшего сотрудника полиции, для семьи день похорон Виталия стал таким же черным, как 23 июня, когда он погиб от рук террористов. «В семье сейчас очень большое горе, которое сложно описать словами. До сих пор все в шоке и никто не может поверить в то, что произошло. Это самый настоящий черный день. Такой же, как и 23 июня, когда он погиб. Это невообразимая трагедия. Не только для родственников, но и для всех тех, кто был лично знаком с Виталей. Огромная утрата», — сообщил житель Заводоуковска в беседе с URA.RU. На похоронах Виталия Мезенцева слез не скрывали ни женщины, ни мужчины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Внутри здания ДК «Ритм» собралась семья Виталия Мезенцева. У гроба — мать силовика Светлана Юрьевна и его жена Ирина. Женщины, укрытые черными платками, рыдают навзрыд. Слез не сдерживают и коллеги полицейского, которые сменялись в траурном зале каждые 5 — 10 минут. На похороны Виталия Мезенцева пришли сотни людей. В том числе, коллеги погибшего полицейского Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Всегда жаль, когда из жизни уходят молодые» Церемония прощания с Виталием Мезенцевым в зале ДК «Ритм» проходила с 10:00 до 12:00. Ближе к ее завершению в зале появился начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов. Высокопоставленный силовик был немногословен, но очень долго стоял у гроба о чем-то задумавшись. Тем временем, на улице уже стали собираться люди: в толпе кто-то сказал, что скоро будет вынос тела. В ожидании собравшиеся знакомые Виталия Мезенцева начали вспоминать, каким он был человеком. И грешили на неспокойное время, в которое приходится жить. «Вот в такое время живем, ничего не поделаешь. А Виталька… Виталька всегда смелым был, с детства. И трудностей не боялся, потому и пошел в полицию служить. А служба в полиции это что? Это дежурства, сумасшедшие по загруженности графики работы, командировки эти вот длительные… Хорошим он парнем был, порядочным. Жаль, что в таком возрасте погиб. Всегда жаль, когда из жизни уходят молодые», — делится знакомый Виталия Мезенцева. На похороны в Заводоуковск приехал начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ровно в 12:00 из ДК «Ритм» начали выходить люди в погонах. Первый нес портрет Виталия Мезенцева с траурной черной лентой. За ним тянулась вереница силовиков с венками в руках. Последние выносили гроб с телом погибшего сотрудника полиции. Люди, собравшиеся вокруг молчали. И только крики матери разрывали эту тишину. Виталия Мезенцева похоронили на городском кладбище Заводоуковска Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последний путь Церемония прощания продолжилась на заводоуковском кладбище. Первым слово взял начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов. В своей речи, посвященной памяти погибшего силовика, он отметил, что Виталий Мезенцев полностью отдавал себя службе. И обладал всеми качествами настоящего сотрудника полиции: был ответственным и порядочным человеком. К родным и близким погибшего также обратились представитель руководства Северо-Кавказского федерального округа МВД России Алексей Яковлев, начальник МО МВД России «Заводоуковский» Владислав Федоров и глава администрации Заводоуковска Светлана Касенова. «Заводоуковская земля понесла очередную невосполнимую потерю. К сожалению, Виталий Мезенцев, выполняя свой служебный долг, находясь в Дагестане, погиб, защищая жизни мирных жителей вдали от своего дома. Это общая трагедия для всех нас, для всех жителей Заводоуковского городского округа. Низко кланяемся его родителям: и Светлане Юрьевне, и Андрею Юрьевичу за достойной воспитание настоящего сына Отечества. Всегда будем помнить его, а их — поддерживать», — заявила Светлана Касенова во время своего выступления. После официальной части началась церемония погребения. Последней с Виталием Мезенцевым прощалась его мама Светлана Юрьевна, которая долго не могла отойти от гроба сына. Погибшего силовика хоронили с военными почестями: под гимн России и салют из автоматных очередей. Семье сотрудника ДПС передали флаг Российской Федерации и его служебную фуражку. Виталий Мезенцев погиб 23 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вместо послесловия Виталий Мезенцев родился в Заводоуковске 30 июня 1992 года. Здесь он вырос, выучился, отсюда ушел в армию и сюда же вернулся из Вооруженных сил РФ. Здесь он встретил свою жену Ирину и завел семью, стал отцом двоих детей. В мае 2017 года Виталий пришел на службу в органы внутренних дел. Всегда гордился своей работой и тем, что служит на благо людей. «Он был очень добрым, честным и справедливым. Всегда заступался за свою семью и детей», — отметила в разговоре с URA.RU жена погибшего силовика Ирина. 23 июня в республике Дагестан произошла серия терактов, в результате которой погиб 21 человек. Среди них был и Виталий Мезенцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Виталий Мезенцев не дожил до своего дня рождения ровно неделю. 30 июня ему исполнилось бы 32 года. Сотрудник ДПС из Тюменской области стал одним из 16 силовиков, которые погибли от рук бандитов в Дагестане во время терактов 23 июня. Проводить молодого силовика в последний путь пришли сотни жителей Заводоуковска. Церемония прощания была полна слез, отчаяния и гордости за земляка, который до последних минут своей жизни оставался верен присяге и защищал свой народ. Черный день Вереница людей к ДК «Ритм» Заводоуковска начала тянуться с самого утра. Молва о том, что 28 июня пройдут похороны погибшего в Дагестане Виталия Мезецнева, кажется, облетела весь город: настолько много местных жителей пришло на церемонию прощания. Журналистов с фотоаппаратами и видеокамерами внутрь здания по просьбе родственников не пускали. По словам одного из знакомых погибшего сотрудника полиции, для семьи день похорон Виталия стал таким же черным, как 23 июня, когда он погиб от рук террористов. «В семье сейчас очень большое горе, которое сложно описать словами. До сих пор все в шоке и никто не может поверить в то, что произошло. Это самый настоящий черный день. Такой же, как и 23 июня, когда он погиб. Это невообразимая трагедия. Не только для родственников, но и для всех тех, кто был лично знаком с Виталей. Огромная утрата», — сообщил житель Заводоуковска в беседе с URA.RU. Внутри здания ДК «Ритм» собралась семья Виталия Мезенцева. У гроба — мать силовика Светлана Юрьевна и его жена Ирина. Женщины, укрытые черными платками, рыдают навзрыд. Слез не сдерживают и коллеги полицейского, которые сменялись в траурном зале каждые 5 — 10 минут. «Всегда жаль, когда из жизни уходят молодые» Церемония прощания с Виталием Мезенцевым в зале ДК «Ритм» проходила с 10:00 до 12:00. Ближе к ее завершению в зале появился начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов. Высокопоставленный силовик был немногословен, но очень долго стоял у гроба о чем-то задумавшись. Тем временем, на улице уже стали собираться люди: в толпе кто-то сказал, что скоро будет вынос тела. В ожидании собравшиеся знакомые Виталия Мезенцева начали вспоминать, каким он был человеком. И грешили на неспокойное время, в которое приходится жить. «Вот в такое время живем, ничего не поделаешь. А Виталька… Виталька всегда смелым был, с детства. И трудностей не боялся, потому и пошел в полицию служить. А служба в полиции это что? Это дежурства, сумасшедшие по загруженности графики работы, командировки эти вот длительные… Хорошим он парнем был, порядочным. Жаль, что в таком возрасте погиб. Всегда жаль, когда из жизни уходят молодые», — делится знакомый Виталия Мезенцева. Ровно в 12:00 из ДК «Ритм» начали выходить люди в погонах. Первый нес портрет Виталия Мезенцева с траурной черной лентой. За ним тянулась вереница силовиков с венками в руках. Последние выносили гроб с телом погибшего сотрудника полиции. Люди, собравшиеся вокруг молчали. И только крики матери разрывали эту тишину. Последний путь Церемония прощания продолжилась на заводоуковском кладбище. Первым слово взял начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов. В своей речи, посвященной памяти погибшего силовика, он отметил, что Виталий Мезенцев полностью отдавал себя службе. И обладал всеми качествами настоящего сотрудника полиции: был ответственным и порядочным человеком. К родным и близким погибшего также обратились представитель руководства Северо-Кавказского федерального округа МВД России Алексей Яковлев, начальник МО МВД России «Заводоуковский» Владислав Федоров и глава администрации Заводоуковска Светлана Касенова. «Заводоуковская земля понесла очередную невосполнимую потерю. К сожалению, Виталий Мезенцев, выполняя свой служебный долг, находясь в Дагестане, погиб, защищая жизни мирных жителей вдали от своего дома. Это общая трагедия для всех нас, для всех жителей Заводоуковского городского округа. Низко кланяемся его родителям: и Светлане Юрьевне, и Андрею Юрьевичу за достойной воспитание настоящего сына Отечества. Всегда будем помнить его, а их — поддерживать», — заявила Светлана Касенова во время своего выступления. После официальной части началась церемония погребения. Последней с Виталием Мезенцевым прощалась его мама Светлана Юрьевна, которая долго не могла отойти от гроба сына. Погибшего силовика хоронили с военными почестями: под гимн России и салют из автоматных очередей. Семье сотрудника ДПС передали флаг Российской Федерации и его служебную фуражку. Вместо послесловия Виталий Мезенцев родился в Заводоуковске 30 июня 1992 года. Здесь он вырос, выучился, отсюда ушел в армию и сюда же вернулся из Вооруженных сил РФ. Здесь он встретил свою жену Ирину и завел семью, стал отцом двоих детей. В мае 2017 года Виталий пришел на службу в органы внутренних дел. Всегда гордился своей работой и тем, что служит на благо людей. «Он был очень добрым, честным и справедливым. Всегда заступался за свою семью и детей», — отметила в разговоре с URA.RU жена погибшего силовика Ирина. 23 июня в республике Дагестан произошла серия терактов, в результате которой погиб 21 человек. Среди них был и Виталий Мезенцев.