Продюсер Пригожин раскаялся перед детьми от первого брака

Пригожин подчеркнул, что ему очень приятно, когда дети Валерии от первого брака называют его папой
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что жалеет о недостаточном внимании к своим детям от первого брака из-за занятости на работе. Об этом он рассказал в эфире шоу «Пара нормальных».

«Конечно, самая большая боль, которая во мне живет, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли», — сказал Пригожин в эфире шоу, которое опубликовано на YouTube. Он отметил, что из-за продюсирования начинающих музыкантов не заметил, как быстро повзрослели Даная, Дмитрий и Елизавета.

Медиаменеджер отметил, что считает детей певицы Валерии от брака с композитором Александром Шульгиным своими близкими. Он выразил признательность за то, что Анна, Артемий и Арсений обращаются к нему, называя папой. По словам Иосифа Пригожина, данное обращение является для него наивысшей наградой со стороны детей, не являющихся его кровными.

Ранее Пригожин в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил о смерти Евгения Ткаченко в зоне специальной военной операции. Мужчина являлся супругом дочери продюсера Данаи. У пары остался сын по имени Даниэль, родившийся в августе 2022 года.

