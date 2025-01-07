Кому из челябинских VIP вынесут приговор в 2025 году

Все подсудимые надеются на оправдательные приговоры

08 января 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области после новогодних каникул суды вернутся к своей деятельности. Будет продолжено рассмотрение дел многих некогда именитых личностей. Кто-то из них уже успел отправиться на СВО, другие же надеются на мягкость правосудия. Кому из челябинских VIP должны вынести вердикт в 2025 году — в материале URA.RU. Петра Конарева задержали сотрудники УФСБ по региону осенью 2022 года. Его автомобиль перехватили на трассе до Екатеринбурга. По некоторым данным, мужчина пытался покинуть страну. Его обвинили в создании коррупционной ОПГ, в которую вошли высокопоставленные сотрудники МКУ «Городская среда» Александр Грезев, Сергей Любимов и Вадим Левченко. Их обвинили в крышевании незаконных «ларечников». Судебный процесс по делу ОПГ Конарева стартовал в июле 2024 года и продолжается до сих пор. Число подсудимых изменилось. К Конареву и компании добавился некто Артем Кочедыков, выступавший в роли посредника. Процесс обещает быть долгоиграющим. Но ожидается, что в 2025 году участникам вынесут приговор. Если же они примут решение отправиться на СВО — дело должны будут приостановить. Кучитаров был задержан в декабре 2022 года и с тех пор находится в СИЗО. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, будучи главой Комитета дорожного хозяйства Челябинска, он подписал несколько контрактов на озеленение города. При этом стоимость первого этапа выполнения работ была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. Дело Кучитарова рассматривается в суде с ноября 2023 года. По словам его адвоката, свидетели опровергают версию обвинения. А значит, перспективы для мягкого приговора — вполне реальные. Да и сам Кучитаров настроен всеми силами доказать свою невиновность. Сотрудники полиции пришли за Виноградовым в декабре 2023 года. Его задержали по подозрению в получении взяток. Это задержание стало для Виноградова вторым на посту сити-менеджера. И если в первый раз мужчине удалось добиться оправдательного приговора, то теперь его перспективы туманны. Дело в том, что все фигуранты дела: Дмитрий Виноградов, заносивший взятки однофамильцу в мэрию и Борис Спиридонов, выступавший в роли посредника, признали свою вину и дали компрометирующие показания на экс-главу. Их дела были выделены в отдельные производства. Расследование дела в отношении экс-мэра продолжается. В 2025 году материалы должны передать в суд. Ожидается, что процесс будет быстрым. И если Виноградов не признает вину — речи о снисхождении быть не может. Бахаев был задержан в июле 2018 года. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Позднее по делу был задержан Михаил Смирнов, занимавший тогда пост депутата Центрального райсовета, а в деле появились следы коррупции. По итогу со второго раза (первый суд сорвался из-за самоотвода судьи) Бахаева и Смирнова признали виновными. Первый получил четыре года колонии, второй — шесть лет условно. Но кассация отменила это решение и направило дело на новое рассмотрение, которое стало уже третьим. Очередное заседание по делу назначено на 4 февраля 2025 года. Ожидается, что в течение года суд должен вынести очередной приговор. Шимановича задержали сотрудники УФСБ по региону в апреле 2023 года. Его обвинили в мошенничестве. Причем дело касалось его прошлого на адвокатском поприще. Якобы будучи адвокатом Шиманович присвоил вексель банкротящейся компании, которую он представлял в суде. На вырученные с продажи ценных бумаг деньги он купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. Уголовное дело не помешало Шимановичу продолжить управлять районом. Он прикладывает все силы, чтобы удержаться в кресле. Но в 2025 году суд должен окончить рассматривать его дело. С высокой долей вероятности вне зависимости от решения суда Шиманович потеряет свой пост. Азаматов был задержан в феврале 2020 года. С него началась серия арестов в региональном минстрое: под следствие попали занимавшая тогда пост замминистра Татьяна Антонова и бывший директор «Челябоблинвестстроя» (подведомственная минстрою структура контролировала исполнение контрактов на строительство — ред.) Алексей Абаимов. Их обвинили в получении взяток от Азаматова. В 2022 году Азаматова признали виновным и отправили в колонию на четыре года. В другом же суде дело по делу троицы до сих пор рассматривается. И если в отношении Абаимова дело могут прекратить, так как он отправился на СВО, то Азаматову и Антоновой грозят сроки.