Пермь посетит министр спорта РФ Михаил Дегтярев

На пермском спортивном форуме выступит федеральный министр Дегтярев
Глава ведомства приедет на форум, который пройдет 29 и 30 августа
В Перми 29 и 30 августа состоится девятая конференция, посвященная вопросам развития баскетбольной индустрии в России. В числе выступающих — министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 

«Форум под названием „Экспо Баскет — 2025. Баскетбольный бизнес России“ объединит свыше трехсот специалистов отрасли. В числе участников также: президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, президент Единой лиги ВТБ и член Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Сергей Кущенко», — сказано на сайте правительства Пермского края. 

Ожидается участие и других ведущих менеджеров спортивных организаций, тренеров, организаторов турниров, экспертов в области маркетинга и представителей спонсорских компаний. В конференции примут участие около тридцати спикеров, включая иностранных гостей, а общее количество участников превысит пятьсот человек.

