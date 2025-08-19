Пермь посетит министр спорта РФ Михаил Дегтярев

В Перми 29 и 30 августа состоится девятая конференция, посвященная вопросам развития баскетбольной индустрии в России. В числе выступающих — министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Форум под названием „Экспо Баскет — 2025. Баскетбольный бизнес России“ объединит свыше трехсот специалистов отрасли. В числе участников также: президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, президент Единой лиги ВТБ и член Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Сергей Кущенко», — сказано на сайте правительства Пермского края.
Ожидается участие и других ведущих менеджеров спортивных организаций, тренеров, организаторов турниров, экспертов в области маркетинга и представителей спонсорских компаний. В конференции примут участие около тридцати спикеров, включая иностранных гостей, а общее количество участников превысит пятьсот человек.
