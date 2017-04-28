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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Курганской области
18:38  28 апреля 2017 1

В Зауралье определились кандидаты на праймериз «Единой России» в облдуму. Есть фаворит и «темная лошадка»

Выдвижение кандидатов в депутаты областной Думы от Единой России на праймериз. Курган., левитский владимир
Генерала Левитского считают фаворитомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Еще два кандидата зарегистрированы в качестве участников праймериз «Единой России» для определения кандидата, которого выдвинет партия на довыборы в Курганскую областную думу. Таким образом, в голосовании примет участие четверо кандидатов.

Новыми претендентами на депутатский мандат стали ректор Курганской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Левитский и пенсионер Валерий Дегтянников.

Выдвижение кандидатов в депутаты областной Думы от Единой России на праймериз.Курган., светличный иван
Иван Светличный первым подал документы
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ранее участниками праймериз были зарегистрированы управляющий отделением областного Пенсионного фонда Александр Сапожников и начальник управления компании «Уралкотел» по Курганской области Иван Светличный.

В офисе регионального отделения партии кандидаты собрались, чтобы подписать меморандум, в котором содержится обещание честно вести борьбу.

«Это совершенно логично, — прокомментировал свое выдвижение Владимир Левитский. — Я включен в группу, которая занимается проблемами села».

Выдвижение кандидатов в депутаты областной Думы от Единой России на праймериз.Курган., дектянников валерий
Пенсионер Валерий Дегтянников — «темная лошадка»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Он отметил, что в сферу его интересов входят популяризация кооперативного движения, проблема кадров для села, и выразил уверенность, что участие в выборах поднимет авторитет сельхозакадемии.

Татьяна Жаткина
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