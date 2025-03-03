Куда поступить на бюджет в Кургане в 2025 году

В 2025 году в Кургане доступно множество бюджетных мест в различных вузах
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В Кургане есть сотни мест для поступления в вуз на бюджет
В Кургане есть сотни мест для поступления в вуз на бюджет Фото:

В 2025 году в Кургане доступно множество бюджетных мест в различных вузах, что предоставляет абитуриентам широкий выбор для продолжения своего образования. URA.RU собрало информацию из ведущих вузов города, в которые можно поступить на бюджетные места.

Курганский государственный университет

Курганский государственный университет (КГУ) является одним из ведущих вузов региона. В 2025 году в университете доступно 742 бюджетных места по различным направлениям.

Автоматизация технологических процессов и производств: эта программа направлена на подготовку специалистов в области промышленной автоматизации, что особенно актуально в современном цифровом производстве. Студенты изучают архитектуру и программирование компьютерной техники, промышленных программируемых контроллеров и микропроцессорных устройств управления.

Биотехнология: эта область включает в себя применение биологических методов для разработки новых технологий и продуктов.

Биология: изучение живых организмов и их взаимодействия с окружающей средой.

География: изучение Земли и ее природных ресурсов.

КГУ предлагает обучение на дневном и заочном отделениях, что позволяет студентам выбрать наиболее удобную форму обучения. Средний балл ЕГЭ на бюджетные места в 2024 году составлял 64,2 балла.

Курганский филиал РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) имеет филиал в Кургане, который также предлагает бюджетные места. Вуз специализируется на подготовке специалистов в области государственного и муниципального управления, экономики и юриспруденции. Бюджетные места — 12.

Государственное и муниципальное управление: эта программа готовит специалистов для работы в органах власти и управления.

Экономика: изучение экономических процессов и механизмов.

Юриспруденция: подготовка юристов для работы в различных сферах права.

Средний балл ЕГЭ на бюджетные места в 2024 году составлял 69 балла.

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева

Академия предлагает 256 бюджетных мест по направлениям, связанным с сельским хозяйством.

Агроинженерия: разработка и эксплуатация сельскохозяйственной техники.

Агрономия: изучение методов ведения сельского хозяйства и повышения урожайности.

Агрохимия и агропочвоведение: изучение химических процессов в почве и их влияния на сельское хозяйство.

Ветеринарно-санитарная экспертиза: контроль качества и безопасности продуктов животноводства.

Курганский институт железнодорожного транспорта

Предоставляет 30 бюджетных мест. Студенты могут выбрать специальности, связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта, строительством и обслуживанием путевой инфраструктуры, управлением движением поездов, ремонтом и техническим обслуживанием подвижного состава.

Условия поступления

Для поступления на бюджетные места в эти вузы абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по соответствующим предметам и подать заявление в выбранный вуз. Полный список программ и условия поступления можно уточнить в учебных заведениях. Кроме того, многие вузы проводят дни открытых дверей, где абитуриенты могут получить более подробную информацию о процессе поступления и программах обучения.

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В 2025 году в Кургане доступно множество бюджетных мест в различных вузах, что предоставляет абитуриентам широкий выбор для продолжения своего образования. URA.RU собрало информацию из ведущих вузов города, в которые можно поступить на бюджетные места. Курганский государственный университет Курганский государственный университет (КГУ) является одним из ведущих вузов региона. В 2025 году в университете доступно 742 бюджетных места по различным направлениям. Автоматизация технологических процессов и производств: эта программа направлена на подготовку специалистов в области промышленной автоматизации, что особенно актуально в современном цифровом производстве. Студенты изучают архитектуру и программирование компьютерной техники, промышленных программируемых контроллеров и микропроцессорных устройств управления. Биотехнология: эта область включает в себя применение биологических методов для разработки новых технологий и продуктов. Биология: изучение живых организмов и их взаимодействия с окружающей средой. География: изучение Земли и ее природных ресурсов. КГУ предлагает обучение на дневном и заочном отделениях, что позволяет студентам выбрать наиболее удобную форму обучения. Средний балл ЕГЭ на бюджетные места в 2024 году составлял 64,2 балла. Курганский филиал РАНХиГС Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) имеет филиал в Кургане, который также предлагает бюджетные места. Вуз специализируется на подготовке специалистов в области государственного и муниципального управления, экономики и юриспруденции. Бюджетные места — 12. Государственное и муниципальное управление: эта программа готовит специалистов для работы в органах власти и управления. Экономика: изучение экономических процессов и механизмов. Юриспруденция: подготовка юристов для работы в различных сферах права. Средний балл ЕГЭ на бюджетные места в 2024 году составлял 69 балла. Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева Академия предлагает 256 бюджетных мест по направлениям, связанным с сельским хозяйством. Агроинженерия: разработка и эксплуатация сельскохозяйственной техники. Агрономия: изучение методов ведения сельского хозяйства и повышения урожайности. Агрохимия и агропочвоведение: изучение химических процессов в почве и их влияния на сельское хозяйство. Ветеринарно-санитарная экспертиза: контроль качества и безопасности продуктов животноводства. Курганский институт железнодорожного транспорта Предоставляет 30 бюджетных мест. Студенты могут выбрать специальности, связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта, строительством и обслуживанием путевой инфраструктуры, управлением движением поездов, ремонтом и техническим обслуживанием подвижного состава. Условия поступления Для поступления на бюджетные места в эти вузы абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по соответствующим предметам и подать заявление в выбранный вуз. Полный список программ и условия поступления можно уточнить в учебных заведениях. Кроме того, многие вузы проводят дни открытых дверей, где абитуриенты могут получить более подробную информацию о процессе поступления и программах обучения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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