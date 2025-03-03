Куда поступить на бюджет в Кургане в 2025 году

В 2025 году в Кургане доступно множество бюджетных мест в различных вузах, что предоставляет абитуриентам широкий выбор для продолжения своего образования. URA.RU собрало информацию из ведущих вузов города, в которые можно поступить на бюджетные места.
Курганский государственный университет
Курганский государственный университет (КГУ) является одним из ведущих вузов региона. В 2025 году в университете доступно 742 бюджетных места по различным направлениям.
Автоматизация технологических процессов и производств: эта программа направлена на подготовку специалистов в области промышленной автоматизации, что особенно актуально в современном цифровом производстве. Студенты изучают архитектуру и программирование компьютерной техники, промышленных программируемых контроллеров и микропроцессорных устройств управления.
Биотехнология: эта область включает в себя применение биологических методов для разработки новых технологий и продуктов.
Биология: изучение живых организмов и их взаимодействия с окружающей средой.
География: изучение Земли и ее природных ресурсов.
КГУ предлагает обучение на дневном и заочном отделениях, что позволяет студентам выбрать наиболее удобную форму обучения. Средний балл ЕГЭ на бюджетные места в 2024 году составлял 64,2 балла.
Курганский филиал РАНХиГС
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) имеет филиал в Кургане, который также предлагает бюджетные места. Вуз специализируется на подготовке специалистов в области государственного и муниципального управления, экономики и юриспруденции. Бюджетные места — 12.
Государственное и муниципальное управление: эта программа готовит специалистов для работы в органах власти и управления.
Экономика: изучение экономических процессов и механизмов.
Юриспруденция: подготовка юристов для работы в различных сферах права.
Средний балл ЕГЭ на бюджетные места в 2024 году составлял 69 балла.
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева
Академия предлагает 256 бюджетных мест по направлениям, связанным с сельским хозяйством.
Агроинженерия: разработка и эксплуатация сельскохозяйственной техники.
Агрономия: изучение методов ведения сельского хозяйства и повышения урожайности.
Агрохимия и агропочвоведение: изучение химических процессов в почве и их влияния на сельское хозяйство.
Ветеринарно-санитарная экспертиза: контроль качества и безопасности продуктов животноводства.
Курганский институт железнодорожного транспорта
Предоставляет 30 бюджетных мест. Студенты могут выбрать специальности, связанные с эксплуатацией железнодорожного транспорта, строительством и обслуживанием путевой инфраструктуры, управлением движением поездов, ремонтом и техническим обслуживанием подвижного состава.
Условия поступления
Для поступления на бюджетные места в эти вузы абитуриентам необходимо сдать ЕГЭ по соответствующим предметам и подать заявление в выбранный вуз. Полный список программ и условия поступления можно уточнить в учебных заведениях. Кроме того, многие вузы проводят дни открытых дверей, где абитуриенты могут получить более подробную информацию о процессе поступления и программах обучения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!