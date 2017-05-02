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02 мая 2017
01 мая 2017
16:11  02 мая 2017 0

«Идет стена огня! Ее не остановить!» Лесной пожар возле склада боеприпасов под Екатеринбургом грозит уничтожить целый поселок

Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, трава, огонь
Огонь приближается к поселку( архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожарные и солдаты военной части, расположенной близ поселка Кедровка недалеко от Екатеринбурга, пытаются победить крупный лесной пожар. Однако, по словам очевидцев, на данный момент с огнем справиться не удается.

«Полыхает все вокруг. Идет настоящая стена огня, ее не остановить. Тут много пожарных, солдаты, даже пожарный танк, но сил не хватает», — рассказал «URA.RU» хозяин местной пилорамы по имени Александр.

По словам мужчины, огонь удалось отвести от лесопилки и расположенных неподалеку складов боеприпасов. Однако стена пламени идет в сторону поселка Монетный. Огню осталось преодолеть всего около пяти километров до жилых домов.

«эмчеэсники между собой говорят, что нужна авиация — иначе не справиться. Но неизвестно, прилетит ли кто», — добавил собеседник агентства. В пресс-службе МЧС пообещали «URA.RU» прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее на Урале был ликвидирован авиационно-спасательный полк.

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
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