На 30-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги вечером 31 августа инспекторы ДПС применили табельное оружие во время задержания пьяного 20-летнего водителя иномарки. Молодой человек начал удирать, так как испугался проверки гаишников, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Около 20:18 по местному времени экипаж ДПС потребовал водителя автомобиля Chevrolet Lanos остановиться для проверки документов. Однако находившийся за рулем молодой человек проигнорировал законное требование об остановке и, увеличив скорость, продолжил мчаться в направлении областного центра», — пояснил полковник Горелых. Инспекторы тут же начали преследование иномарки.
Сначала сотрудник ГАИ сделал предупредительные выстрелы в воздух, однако это не помогло. Следующие уже были нацелены в колеса. После этого лихач остановился, его задержали. Он пояснил, что перед поездкой выпил 10 бутылок пива, а когда увидел экипаж ДПС, испугался и дал по газам. «Дорожные инспекторы свое дело сделали быстро и четко», — сказал представитель свердловской полиции.
На молодого человека завели четыре административных протокола. Как оказалось, он был без водительских прав и не пристегивался. В результате погони никто не пострадал. «Для выяснения всех обстоятельств лихач доставлен в ОП № 14 УМВД по Екатеринбургу, иномарка помещена на спецстоянку», — подчеркнул Валерий Горелых. На данный момент правоохранители ведут расследование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!