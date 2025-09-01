«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Дубай из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет регулярные рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Первый вылет запланирован 1 октября, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«Полеты из уральской столицы будут осуществляться ежедневно в период осенне-зимней навигации», — пояснили в компании. Перелеты из других городов доступны со стыковками в Екатеринбурге, Москве и Сочи.
Вылетать самолет будет в 07:55 по местному времени, а прилетать в аэропорт Аль-Мактум — в 12:20. Обратный рейс планируют в 13:30, прибытие в Екатеринбург ожидается в 19:25.
