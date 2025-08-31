Кредиторов наказали за 252 звонка свердловчанину

В Свердловской области микрокредитная компания «Смсфинанс» донимала должника назойливыми звонками и сообщениями за долги. Мужчине поступило 252 звонка в течение двух месяцев, за что кредиторов наказали штрафом, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России.
«С заявлением обратился гражданин, согласно объяснению, между ним и микрокредитной компанией заключен договор потребительского займа, по которому образовалась задолженность. На сотовый телефон стали в большом количестве поступать звонки с требованием вернуть долг», — пояснили там.
Количество звонков в месяц превысило норму примерно в 120 раз. За это на компанию завели административный протокол с назначением штрафа в 50 тысяч рублей.
