31 августа 2025

Кредиторов наказали за 252 звонка свердловчанину

Кредиторы требовали вернуть долг
Кредиторы требовали вернуть долг

В Свердловской области микрокредитная компания «Смсфинанс» донимала должника назойливыми звонками и сообщениями за долги. Мужчине поступило 252 звонка в течение двух месяцев, за что кредиторов наказали штрафом, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России.

«С заявлением обратился гражданин, согласно объяснению, между ним и микрокредитной компанией заключен договор потребительского займа, по которому образовалась задолженность. На сотовый телефон стали в большом количестве поступать звонки с требованием вернуть долг», — пояснили там.

Количество звонков в месяц превысило норму примерно в 120 раз. За это на компанию завели административный протокол с назначением штрафа в 50 тысяч рублей.

