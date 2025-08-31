В Екатеринбурге двери для учеников открыла школа №43, которую впервые в истории города возглавил ветеран СВО Владимир Стерхов. За свою жизнь он успел получить несколько дипломов, поработать кинологом ОМОН и принять участие в спецоперации. Последние годы Стерхов посвятил школе, своим примером показывая детям, как важно беспрестанно учиться новому и не останавливаться на достигнутом. Спорт, пение, игра на гитаре — педагог успевает все. О том, как это ему удается, он рассказал в интервью URA.RU.
— Какие у вас эмоции от первой вашей линейки в должности директора школы? Вы произнесли трогательную напутственную речь. Волновались?
— Все, к чему я готовился, я забыл, потому что 1 сентября волнительный день не только для первоклассников и старшеклассников, у которых этот год последний в стенах школы. Я себя ощущаю сейчас, как будто я сам в 1 класс пошел. Потому что школа новая, коллектив новый, родители новые, традиции новые. Традиции, устоявшиеся уже годами в этой школе. И чтобы все получилось правильно, корректно и положительно, эти традиции необходимо сперва изучить.
Есть поговорка «Ломать не строить», прийти с какими-то своими порядками и правилами — это неправильно. В школе устоялись традиции встречи выпускников, определенные линейки, праздники, корпоративные мероприятия. Это нужно все изучить, и из-за этого, конечно же, нормально переживать, нервничать, это, безусловно. Плох тот человек, который не боится.
— Какие традиции в 43-й школе есть?
— Эта школа славится годами своей простотой и теплотой в плане общения, даже с родителями на собраниях. Мы всегда говорим, что наш кабинет открыт. Несмотря на то, что на сайте образовательной организации написано, что приемный день только среда с 5 до 7, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите.
Существует правило золотого треугольника. Главенствует наверху треугольника всегда ребенок, в другом углу школа, в третьем углу родитель. И вот этот треугольник должен быть неразрывным. Если только где-то чуть-чуть связь обрывается, значит, эту связь нужно восстановить. Это правило всегда нам помогает находиться в хороших отношениях с коллегами, с родителями и, конечно же, самое главное, с детьми.
Традиций много честно. Я их еще сам изучаю, для меня это уникально, некоторые вещи для меня непривычны, и они вызывают не просто восторг, а даже какое-то чувство умиления. Те традиции, которые устоялись годами, соблюдаются неукоснительно из года в год, несмотря даже на смену коллектива.
— Как давно вы узнали о назначении?
— Узнал, наверное, где-то в начале августа. С коллегами познакомились со всеми, уже частично пообщались лично, на педагогических советах. Ощущение положительное, я надеюсь и чувствую, что мне рады здесь. И я очень рад, что мне доверили такую школу. Для меня честь возглавить школу №43, потому что это такой флагман с самого детства.
Я сам живу, вырос и родился в Кировском районе. Это родной для меня район. Если мы с вами говорим о патриотизме, то в первую очередь, это любовь к своей малой родине, а малая родина — это наш самый лучший, красивый Кировский район. Когда мне сказали, что я возглавлю школу в своем родном районе, с которым у меня было связано в детстве много событий, я был очень рад.
— Перед тем, как получить должность директора 43-й школы, вы работали в 47-й гимназии. Какие навыки там приобрели?
— Три года я проработал в должности заместителя директора по праву и профилактике безопасности. Потому что все, что связано с антитеррористической защищенностью, входило в мои обязанности в прошлом. При этом развею мифы и повешенные на меня ярлыки — я имею высшее педагогическое образование, как бы там не пытались усомниться в моих профессиональных компетенциях. Я преподавал основы безопасности и защиты Родины, философию, обществознание, по необходимости мог подхватить историю России, потому что имею диплом преподавателя истории и обществознания.
Это были трудные три года, которые я шел к этой должности. Никто не дал мне просто так кресло директора. До этого порядка 7-8 лет я проработал в детском спорте. Это все произошло не просто так, я к этому очень долго шел, проходя множество конкурсов, испытаний и прочего. В частности, в конкурсе кадрового резерва директоров занял 1 место.
— А когда вы успели принять участие в СВО?
— Это было самое начало специальной военной операции. С 24 февраля по июнь месяц мы находились в зоне специальной военной операции. Тогда я служил в подразделении специального назначения управления Росгвардии по Свердловской области. Я принял решение уйти в сферу образования еще в январе 2022 года до начала СВО, но в силу профессионального воспитания и устоявшихся принципов, которые были заложены во мне, я принял решение поехать в феврале со своим подразделением в зону СВО, не буду разглашать населенный пункт, и оставаться с ними до конца. И только потом, вернувшись уже из зоны СВО, уволиться, изменить вектор движения на образовательный сектор.
— Сейчас для участников СВО есть много программ, например, «Время героев». Вы в каких-то из них участвовали?
— Я являюсь финалистом региональной программы «Управленческие кадры Урала» для участников специальной военной операции, которую анонсировал губернатор нашей области Денис Владимирович Паслер. Открытие программы прошло буквально две недели назад, сейчас начнутся мероприятия, направленные на обучение, на получение профессиональных компетенций в дальнейшем. Программа рассчитана на год, поэтому все только начинается.
— То есть вы и директором будете работать, и участвовать в программе? Как планируете все успевать?
— Планы, конечно, грандиозные, и программа достаточно насыщенная. Будет сложно, это я уже сейчас понимаю. День покажет, но я всегда придерживаюсь того мнения, что хуже уже не будет.
— Значит вы просто любите учиться?
— Первое образование юридическое я получал для службы. Педагогическое образование я получил в Московской Международной академии. Сейчас я являюсь студентом двух магистратур одновременно. Я сам схожу с ума от того, зачем я на это согласился, но как говорил один из вождей «Ни шагу назад».
Плох тот человек, который не хочет знать, плох человек, который не хочет узнать. Золотое правило. Для чего мы учимся? Не для какого-то хвастовства, чтобы показать, что у меня 1000 дипломов. Я считаю, что в момент учебы меняются наше мировоззрение, наш речевой аппарат, навыки общения с людьми. Мы это делаем лишь для себя, и никто не может нас этому заставить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!