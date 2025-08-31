«Свет не горит»: в екатеринбургском магазине нашли труп

На месте ЧП работали силовики (архивное фото)
В Екатеринбурге в гипермаркете на Эскадронной обнаружили труп охранника. По предварительным данным, мужчина скончался еще 31 августа, сказал читатель URA.RU.
«Еще вчера заметил, что не горит свет. Сегодня пришли на работу, оказалось, что произошла трагедия. Тело покрылось трупными пятнами», — сказал собеседник агентства.
На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики. Тело забрали на судмедэкспертизу. Предварительно следов криминала в ситуации нет. Ответ от свердловского СУ СК ожидается.
