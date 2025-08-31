1 сентября в Екатеринбурге выдалось туманным
Первый день осени встретил екатеринбуржцев туманом. Тяжело было увидеть хоть что-то дальше своей руки. Подборка самых выразительных кадров — в фоторепортаже URA.RU.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, видимость на дорогах упала ниже 100 метров Автомобилистов просят быть внимательнее за рулем, а пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.
