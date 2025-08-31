31 августа 2025

Екатеринбург превратился в Сайлент Хилл. Фото

Екатеринбург окутал густой туман в первый день осени
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1 сентября в Екатеринбурге выдалось туманным
1 сентября в Екатеринбурге выдалось туманным Фото:

Первый день осени встретил екатеринбуржцев туманом. Тяжело было увидеть хоть что-то дальше своей руки. Подборка самых выразительных кадров — в фоторепортаже URA.RU.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, видимость на дорогах упала ниже 100 метров Автомобилистов просят быть внимательнее за рулем, а пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый день осени встретил екатеринбуржцев туманом. Тяжело было увидеть хоть что-то дальше своей руки. Подборка самых выразительных кадров — в фоторепортаже URA.RU. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, видимость на дорогах упала ниже 100 метров Автомобилистов просят быть внимательнее за рулем, а пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...