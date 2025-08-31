31 августа 2025

Ученики смогут кататься в транспорте Екатеринбурга бесплатно без справок

Справки на льготу будут обязательны с 15 сентября
В Екатеринбурге школьникам и студентам в возрасте до 18 разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте без подтверждающих справок на льготу в течение двух недель, пока они не обзаведутся документами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Кондукторы проинструктированы, чтобы людей, похожих на школьников, не высаживали из транспорта», — пояснили там. Уже с 15 сентября ученикам необходимо будет показывать кондукторам справки, которые дают право на бесплатный проезд.

Ранее власти анонсировали бесплатный проезд для школьников и студентов. В будущем льгота коснется общественного транспорта не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. Справки для бесплатного проезда ученикам выдают в их образовательных учреждениях.

Вместе с этим в первый день осени для подростков ввели проездной билет в метро. Он стоит 200 рублей, а действует целый месяц.

