Ученики смогут кататься в транспорте Екатеринбурга бесплатно без справок

В Екатеринбурге школьникам и студентам в возрасте до 18 разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте без подтверждающих справок на льготу в течение двух недель, пока они не обзаведутся документами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«Кондукторы проинструктированы, чтобы людей, похожих на школьников, не высаживали из транспорта», — пояснили там. Уже с 15 сентября ученикам необходимо будет показывать кондукторам справки, которые дают право на бесплатный проезд.
Ранее власти анонсировали бесплатный проезд для школьников и студентов. В будущем льгота коснется общественного транспорта не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. Справки для бесплатного проезда ученикам выдают в их образовательных учреждениях.
Вместе с этим в первый день осени для подростков ввели проездной билет в метро. Он стоит 200 рублей, а действует целый месяц.
