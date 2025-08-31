31 августа 2025

Полиция со стрельбой задержала лихача в Екатеринбурге. Фото

Операция прошла в последний день лета
В Екатеринбурге полицейские со стрельбой задержали 20-летнего пьяного лихача. Подробности операции URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

По его словам, вечером 31 августа экипаж ДПС на 30-м км ЕКАД попросил водителя Chevrolet Lanos остановиться для проверки документов. Но мужчина проигнорировал требование.

«Инспекторы ДПС тут же начали преследование. Выбрав безопасный участок дороги, представитель МВД сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом выстрелил прицельно по колесам, чтобы остановить гонщика. Освидетельствование на состояние опьянения показало 0,172 мг/л», — сказал Горелых.

Водитель пояснил, что выпил десять бутылок пива и поехал кататься. А когда заметил наряд ГАИ, то якобы испугался и поэтому не остановился. Против шумахера составили четыре административных протокола. «В результате применения табельного оружия люди и другие транспортные средства не пострадали. Иномарку поместили на спецстоянку, лихач доставлен в ОП-14 для выяснения обстоятельств», — добавил офицер.

Валерий Горелых напомнил, что управлять машиной в состоянии опьянения нельзя. За это можно лишиться водительских прав на два года и получить штраф в 30 тысяч рублей.

