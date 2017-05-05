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Главные новости Курганской области
18:58  05 мая 2017 0

Директор курганского завода ответил на жалобу работников о зарплате

Совещание по энерготарифам Курган, чернов анатолий
Анатолий Чернов опроверг обвинения работниковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Генеральный директор завода «Корвет» Анатолий Чернов прокомментировал письмо работников своего предприятия, которые жаловались, что им уже четыре года не поднимают зарплату.

По словам директора предприятия, он проанализировал письмо, которое подписали 17 работников (все — из одного цеха), и пришел к выводу, что его появление спровоцировал конфликт с новым руководителем. При этом, по словам Чернова, у семи из подписавших письмо зарплата составляет более 40 тысяч рублей. «У одного рабочего в этом году средняя зарплата 55,9 тысячи рублей», — отметил директор завода.

Анатолий Чернов согласился, что рабочие с низкой квалификацией получают меньше, но при этом могут пройти обучение и заслужить прибавку. Он отметил, что более трети работников (758 человек) в прошлом году смогли повысить свои оклады. По словам директора завода, на предприятии фактически отсутствует текучка кадров, потому что зарплаты выше, чем на других промышленных предприятиях в Кургане.

Татьяна Жаткина
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