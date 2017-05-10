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13:03  10 мая 2017 0

В Ноябрьске проверяют пожарные гидранты

Пожарные проверяют гидрант. Челябинск., пожарный гидрант
Проверка продлится три неделиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» и 2-ОФПС 10 мая приступили к традиционной проверке работоспособности пожарных гидрантов, которая проводится ежегодно весной и осенью, когда оборудование тестируют на качество водоотдачи.

«Если во время проверки обнаружен гидрант, по тем или иным причинам вышедший из строя, мы в течение суток производим его замену, — рассказывает начальник участка цеха „Тепловые инженерные сети“ АО „Энерго-Газ-Ноябрьск“ Дмитрий Дьяков. — Хотелось бы в очередной раз напомнить горожанам, что тестирование пожарных гидрантов может приводить к кратковременным ухудшению качества холодного водоснабжения. Надеемся, что люди отнесутся к этому с понимаем».

Специалистам «Энерго-Газ-Ноябрьска» предстоит проверить почти 500 пожарных гидрантов в центральной части города, посёлках, на промзоне. Графики работ уже утверждены — весенняя проверка продлится до 3 июня. О возможном ухудшении качества холодной воды центральная оперативно-диспетчерская служба «Энерго-Газ-Ноябрьска» дополнительно сообщает в управляющие компании и обслуживающие организации, а также размещает информацию в телевизионной бегущей строке и в эфире городского радио.

Лев Истомин
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