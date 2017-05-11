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Главные новости Тюменской области
11:02  11 мая 2017 0

В Ишиме прорвало дамбу. Паводок накрыл соседние районы. ФОТО

В Ишиме прорвало дамбуФото: соцсети
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
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Паводковая вода прорвала оборону в Ишиме Тюменской области. В микрорайоне Серебрянка произошел прорыв дамбы. Волна пошла в соседние районы.

В пресс-службе администрации Ишима сообщили, что в микрорайоне Серебрянка началась эвакуация жителей. «11 мая рано утром из-за высокого давления начался подмыв дамбы в районе садового товарищества „Энергетик“. В зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц. Межведомственной комиссией идет массовое оповещение граждан о возможном затоплении».

Ситуацию прокомментировал губернатор Тюменской области Владимир Якушев: «Ситуация была прогнозируемой. Однако, причину возникновения мы рассматривали несколько иную. Мы предполагали, что уровень Ишима будет расти и рано или поздно вода через дамбу пойдет. Было организовано окарауливание. Люди были оповещены заранее. В целом, что касается оповещения, мы начали говорить об этом с марта. В городе подтоплены 55 домов. И когда вода выйдет из Серебрянки, в воде окажутся еще 30 домов. Мы предполагаем, где может произойти подобное, поэтому оповещение населения организовано заранее. Все необходимые меры предпринимаются. Необходимой техники достаточно, чтобы оперативно организовать работы».

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Фото: соцсети

Волна паводка дошла до соседнего Абатского района. За сутки вода в реке Ишим в селе Абатское поднялась на 69 см до 916 см.

Начальник районного отдела ГО и ЧС Олег Пантелеев рассказал, что сегодня во всем районе будет веден режим чрезвычайной ситуации. «В селе Абатское ведется отсыпка и укрепление дамбы, — пояснил Пантелеев. — Пока критических уровней нет. У нас запас более двух метров. Но река Ишим уже начала выходить на пойму».

Специалисты также пояснили, что в районе отрезаны от дорожного сообщения пять населенных пунктов. Массовой эвакуации пока не проводится. «Вывозим людей по их желанию», — пояснил начальник отдела ГО и ЧС.

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Фото: соцсети

Владимир Балтунов
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