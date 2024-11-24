Дорога перекрыта из-за ремонта
В Тюмени с 25 ноября по 8 декабря перекрыли дорогу на улице Бирюзова из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
«Информационное сообщение. В связи с выполнением работ по ремонту автомобильной дороги по улице Бирюзова от здания №6 до Малышева в период с 25 ноября по 8 декабря прекращено движение транспортных средств», — сообщили в мэрии.
Водителей просят соблюдать ПДД и обращать внимание на знаки. Объехать ограничение предлагается по улицам Малышева и Журавлиной.
Возможные маршруты объезда: ул. Малышева, ул. Журавлиная.
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