24 ноября 2024

В Тюмени на две недели перекрыли дорогу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога перекрыта из-за ремонта
Дорога перекрыта из-за ремонта Фото:

В Тюмени с 25 ноября по 8 декабря перекрыли дорогу на улице Бирюзова из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. 

«Информационное сообщение. В связи с выполнением работ по ремонту автомобильной дороги по улице Бирюзова от здания №6 до Малышева в период с 25 ноября по 8 декабря прекращено движение транспортных средств», — сообщили в мэрии.

Водителей просят соблюдать ПДД и обращать внимание на знаки. Объехать ограничение предлагается по улицам Малышева и Журавлиной.

Возможные маршруты объезда: ул. Малышева, ул. Журавлиная.
Возможные маршруты объезда: ул. Малышева, ул. Журавлиная.
Фото:

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В Тюмени с 25 ноября по 8 декабря перекрыли дорогу на улице Бирюзова из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.  «Информационное сообщение. В связи с выполнением работ по ремонту автомобильной дороги по улице Бирюзова от здания №6 до Малышева в период с 25 ноября по 8 декабря прекращено движение транспортных средств», — сообщили в мэрии. Водителей просят соблюдать ПДД и обращать внимание на знаки. Объехать ограничение предлагается по улицам Малышева и Журавлиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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