Что известно о помощнике владыки Кульберга, который пытался изнасиловать студентку

Помощник владыки Кульберга, угодивший в секс-скандал, имеет награды от церкви

25 ноября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Даниил Сидоров (справа) служил в храме и был одним из первых помощников Евгения Кульберга (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку Угодивший в секс-скандал Даниил Сидоров — помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — имеет церковные награды. Об этом сказано на сайте храма «Большой Златоуст», где обвиняемый в попытке изнасилования служил клириком. «В июне 2024 года назначен штатным клириком храма Сошествия Святого духа „Большой Златоуст“ г. Екатеринбург. Имеет церковные награды — набедренник и камилавку», — говорится в сообщении. Также там сказано, что Даниил Сидоров родился в 1998 году в Тюмени, там же и тогда же был крещен. Закончил православную гимназию, позже — духовную семинарию в Екатеринбурге. Обучался он на теолога и по окончанию получил научную степень бакалавра. Новость по теме Помощника Кульберга, угодившего в секс-скандал, отправили домой. Фото, видео С 2020 года Сидоров занял должность секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). В 2021 году был рукоположен в диаконы, в 2024-м — в иереи и назначен штатным клириком храма «Большой Златоуст». Помощник митрополита изучал историю католической церкви на Урале и принимал участие в Международных Рождественских чтениях как волонтер. Корреспондент попросил митрополита Кульберга прокомментировать случившееся. Он прочел вопрос в мессенджере, но не ответил на вопрос. Сидорова обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, он поздним вечером 10 ноября домогался до 18-летней студентки. Свое лицо клирик прятал под маской, однако жертва заметила щетину на его щеках. Он был задержан в аэропорту Кольцово, суд в качестве меры пресечения избрал для него запрет определенных действий. Решением екатеринбургской епархии Сидорову запретили служение в церкви. Известно, что он женат и имеет маленького ребенка. После секс-скандала Сидорову запретили служить в церкви Фото: сайт храма «Большой Златоуст» В суде клирик прятал от прессы лицо Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Угодивший в секс-скандал Даниил Сидоров — помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — имеет церковные награды. Об этом сказано на сайте храма «Большой Златоуст», где обвиняемый в попытке изнасилования служил клириком. «В июне 2024 года назначен штатным клириком храма Сошествия Святого духа „Большой Златоуст“ г. Екатеринбург. Имеет церковные награды — набедренник и камилавку», — говорится в сообщении. Также там сказано, что Даниил Сидоров родился в 1998 году в Тюмени, там же и тогда же был крещен. Закончил православную гимназию, позже — духовную семинарию в Екатеринбурге. Обучался он на теолога и по окончанию получил научную степень бакалавра. С 2020 года Сидоров занял должность секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). В 2021 году был рукоположен в диаконы, в 2024-м — в иереи и назначен штатным клириком храма «Большой Златоуст». Помощник митрополита изучал историю католической церкви на Урале и принимал участие в Международных Рождественских чтениях как волонтер. Корреспондент попросил митрополита Кульберга прокомментировать случившееся. Он прочел вопрос в мессенджере, но не ответил на вопрос. Сидорова обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, он поздним вечером 10 ноября домогался до 18-летней студентки. Свое лицо клирик прятал под маской, однако жертва заметила щетину на его щеках. Он был задержан в аэропорту Кольцово, суд в качестве меры пресечения избрал для него запрет определенных действий. Решением екатеринбургской епархии Сидорову запретили служение в церкви. Известно, что он женат и имеет маленького ребенка.