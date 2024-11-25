Власти ХМАО и Тюменской области сняли ограничения для таксистов

Власти ХМАО и Тюменской области заключили соглашение, благодаря которому таксисты смогут без ограничений работать на территории двух регионов. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».
«Таксисты Югры и Тюменской области теперь могут без ограничений оказывать услуги на территории любого из двух регионов. Теперь легально работающий водитель из Югры, доставив кого-то, например, в Тобольск или Тюмень, имеет право взять оттуда пассажиров и привезти их в любой пункт на территории автономного округа. Или вообще перевозить людей по Тюменской области», — сказано в сообщении канала.
До принятия соглашения таксистам разрешалось возить людей только в своем регионе или из своего региона в другой, но точка отправления должна быть в том субъекте, где водителю выдали разрешение на перевозку. Соглашение двустороннее, поэтому расширились и права перевозчиков, получивших разрешение в Тюмени.
Ранее URA.RU писало, как правильно перевозить животных в такси. Например, согласно правилам, питомцев запрещено оставлять в салоне без переноски, поводка или шлейки.
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