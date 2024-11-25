Власти ХМАО и Тюменской области сняли ограничения для таксистов

Власти ХМАО и Тюменской разрешили таксистам работать на территории двух регионов
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Власти ХМАО и Тюменской сняли ограничение на перевозки между двумя регионами для таксистов
Власти ХМАО и Тюменской сняли ограничение на перевозки между двумя регионами для таксистов Фото:

Власти ХМАО и Тюменской области заключили соглашение, благодаря которому таксисты смогут без ограничений работать на территории двух регионов. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

«Таксисты Югры и Тюменской области теперь могут без ограничений оказывать услуги на территории любого из двух регионов. Теперь легально работающий водитель из Югры, доставив кого-то, например, в Тобольск или Тюмень, имеет право взять оттуда пассажиров и привезти их в любой пункт на территории автономного округа. Или вообще перевозить людей по Тюменской области», — сказано в сообщении канала. 

До принятия соглашения таксистам разрешалось возить людей только в своем регионе или из своего региона в другой, но точка отправления должна быть в том субъекте, где водителю выдали разрешение на перевозку. Соглашение двустороннее, поэтому расширились и права перевозчиков, получивших разрешение в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, как правильно перевозить животных в такси. Например, согласно правилам, питомцев запрещено оставлять в салоне без переноски, поводка или шлейки.

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Власти ХМАО и Тюменской области заключили соглашение, благодаря которому таксисты смогут без ограничений работать на территории двух регионов. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры». «Таксисты Югры и Тюменской области теперь могут без ограничений оказывать услуги на территории любого из двух регионов. Теперь легально работающий водитель из Югры, доставив кого-то, например, в Тобольск или Тюмень, имеет право взять оттуда пассажиров и привезти их в любой пункт на территории автономного округа. Или вообще перевозить людей по Тюменской области», — сказано в сообщении канала.  До принятия соглашения таксистам разрешалось возить людей только в своем регионе или из своего региона в другой, но точка отправления должна быть в том субъекте, где водителю выдали разрешение на перевозку. Соглашение двустороннее, поэтому расширились и права перевозчиков, получивших разрешение в Тюмени. Ранее URA.RU писало, как правильно перевозить животных в такси. Например, согласно правилам, питомцев запрещено оставлять в салоне без переноски, поводка или шлейки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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