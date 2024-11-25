Губернатор Кухарук назначил главу политического блока правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил бывшего замглавы Тюменской области и экс-сенатора Павла Тараканова на пост своего первого заместителя. Документ опубликован на сайте окружного правительства.
«Тараканов Павел Владимирович — первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в тексте нормативно-правового акта. Изменения внесены в постановление губернатора «О персональном составе правительства».
Кухарук подписал распоряжение о назначении на должность первого заместителя губернатора. «Павел Владимирович будет курировать вопросы внутренней политики, молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности. Сегодня на заседании Правительства автономного округа он принес присягу, пообещав защищать интересы югорчан, руководствуясь Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом и законами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — поделился глава региона с югорчанами в своем telegram-канале.
Тараканов будет на этом посту будет курировать три департамента: внутренней политики, молодежной политики и региональной безопасности. Также он будет отвечать за идеологический блок и выборы. Прежний главный идеолог Алексей Шипилов не вошел в обновленный состав югорского кабмина.
Ранее URA.RU писало о переезде Тараканова в Ханты-Мансийск после его отставки из Тюменского правительства. Он был замечен вечером 24 ноября на вип-трибуне чемпионата мира по ММА с губернатором Кухаруком и другими членами правительства.
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