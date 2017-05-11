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11 мая 2017
10 мая 2017
13:28  11 мая 2017 3

Житель Зауралья через стену расстрелял экс-супругу, тещу и ребенка

Избрание меры пресечения по делу заместителя начальника департамента земельных отношений Перми Павла Пахунова. Мотовилихинский районный суд. Пермь, скамья подсудимых, наручники
Мужчина осужден на 11 лет колонии строгого режимаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Житель города Шумиха приговорен к 11 годам колонии строгого режима за покушение на убийство бывшей супруги, тещи и ребенка, причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

В мае 2015 года, после ссоры с бывшей женой, мужчина напал на нее с молотком. Как следует из материалов дела, он нанес экс-супруге не менее шести ударов по голове, угрожая ее убить.

Через несколько дней около двух часов ночи мужчина решил, что во второй половине дома, где проживала его бывшая жена с ребенком, женщина кого-то принимает. Зная расположение мебели в ее квартире, мужчина взял ружье и выстрелил через стенку четыре раза. Женщина и ее мать были ранены дробью. Один из выстрелов угодил в телевизор, который упал на несовершеннолетнего ребенка. Потерпевшим была своевременно оказана медицинская помощь.

Свою вину мужчина признал частично, сославшись на то, что у него «случилось временное помешательство». Суд с доводами обвиняемого не согласился, назначив ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в силу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Анна Бояркина
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