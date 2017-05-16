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Главные новости Ямала
13:50  16 мая 2017 0

Глава Салехарда отчитался о новых землях и квартирах. Депутаты гордумы раскрыли кошельки

Заседание гордумы Салехарда, мартынюк владимир, дума салехард
Депутаты Гордумы Салехарда второй раз отчитываются о доходахФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Депутаты гордумы Салехарда раскрыли сведения о доходах за 2016 год. Подробно их можно изучить на официальном сайте органа.

Так, глава Салехарда Владимир Мартынюк за предыдущий год заработал 4,2 млн рублей. Это меньше, чем годом ранее, когда он отчитался о доходах в 5,3 млн рублей. Основное место работы председателя гордумы — заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе в Салехардской больнице.

По итогам 2016 года у Мартынюка все так же есть автомобиль TOYOTA RAV4. Список его недвижимости обширный: три земельных участка, гараж, квартира в собственности, доли в еще двух квартирах, кроме того — нежилое здание. В прошлогодней декларации он указал только один земельный участок, гараж и часть квартиры.

Самым богатым депутатом Салехарда стала предприниматель Татьяна Тенчурина, имеющая рекламное агентство. Она является постоянным партнером мэрии по исполнению муниципальных контрактов рекламного и полиграфического характера.

Парламентарий отчиталась о доходах в 18 млн рублей против 14,2 млн рублей по итогам 2015 года. В собственности Тенчуриной квартира и доля в другой квартире. Она также владеет двумя автомобилями «НИССАН Patrol» и «КИА RIO».

Юлия Фролова
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