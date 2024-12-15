15 декабря 2024

В аэропорту Кольцово почти на сутки задержали вылет в ЯНАО. Фото

Рейс Екатеринбург — Новый Уренгой задержали на 18 часов в аэропорту Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс Екатеринбург - Новый Уренгой задерживается более чем на 18 часов
Рейс Екатеринбург - Новый Уренгой задерживается более чем на 18 часов Фото:

В аэропорту Кольцово на более чем 18 часов задержали вылет рейса до Нового Уренгоя авиакомпании «ИР Аэро». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Рейс до Нового Уренгоя почти на сутки задерживается в Кольцово. Вылет был запланирован на 14:00 15 декабря, актуальное время вылета 8:45 16 декабря», — рассказал корреспондент URA.RU.

Перелет выполняется авиакомпанией «Ир Аэро». Также, исходя из информации с онлайн табло, у этого перевозчика задержан еще один рейс в Новый Уренгой из аэропорта Домодедово.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается. 

Перелет Екатеринбург - Новый Уренгой задерживается более чем на 18 часов
Перелет Екатеринбург - Новый Уренгой задерживается более чем на 18 часов
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о задержке другого рейса. Тогда в аэропорту ЯНАО из-за поломки самолета задержали вылет в Уфу.

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В аэропорту Кольцово на более чем 18 часов задержали вылет рейса до Нового Уренгоя авиакомпании «ИР Аэро». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Рейс до Нового Уренгоя почти на сутки задерживается в Кольцово. Вылет был запланирован на 14:00 15 декабря, актуальное время вылета 8:45 16 декабря», — рассказал корреспондент URA.RU. Перелет выполняется авиакомпанией «Ир Аэро». Также, исходя из информации с онлайн табло, у этого перевозчика задержан еще один рейс в Новый Уренгой из аэропорта Домодедово. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало о задержке другого рейса. Тогда в аэропорту ЯНАО из-за поломки самолета задержали вылет в Уфу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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