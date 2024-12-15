В аэропорту Кольцово на более чем 18 часов задержали вылет рейса до Нового Уренгоя авиакомпании «ИР Аэро». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Рейс до Нового Уренгоя почти на сутки задерживается в Кольцово. Вылет был запланирован на 14:00 15 декабря, актуальное время вылета 8:45 16 декабря», — рассказал корреспондент URA.RU.
Перелет выполняется авиакомпанией «Ир Аэро». Также, исходя из информации с онлайн табло, у этого перевозчика задержан еще один рейс в Новый Уренгой из аэропорта Домодедово.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о задержке другого рейса. Тогда в аэропорту ЯНАО из-за поломки самолета задержали вылет в Уфу.
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