В ЯНАО задержали мигрантов с оружием и взрывчаткой

В Ноябрьске задержаны граждане из Средней Азии, которые незаконно хранили у себя оружие и взрывчатые вещества. Одному из них грозит восемь лет лишения свободы.
«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена незаконная деятельность по приобретению, изготовлению и хранению взрывчатых веществ и оружия на территории ХМАО и ЯНАО. По версии следствия, подозреваемые в августе 2024 года прибыли в Ноябрьск с целью осуществления строительных работ. В ходе проведения обысков обнаружено и изъято: составные части боеприпасов к нарезному оружию, лазерный пристрел», — передает пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области.
Также у задержанных нашли несколько десятков сим-карт, разные банковские карты и наборы для изменения внешности. В отношении одного подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление оружия». Второму Ноябрьский суд назначил административное наказание в виде депортации за пределы РФ, сейчас он находится в центре временного содержания.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске задержали граждан из Таджикистана с патронами, порохом и набором для изменения внешности. Мужчины утверждали, что они интересуются охотой.
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