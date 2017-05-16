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16 мая 2017
15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
17:56  16 мая 2017 0

Месяц назад это казалось невозможным. В Тюменской области политическое чудо: единороссы поддержали скандальную идею объединенной оппозиции

Областная дума. Июнь. Тюмень, сайфитдинов фуат
Фуат Сайфитдинов напомнил коллегам о баталиях на прошлом заседании комитетаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Думские единороссы, наконец, одобрили инициативу трех оппозиционных фракций о снижении количества подписей под гражданской законодательной инициативой, необходимого для ее рассмотрения в областном парламенте. Оппозиции даже пообещали через год сократить эту цифру еще на тысячу подписей.

Вопрос о внесении изменений в региональный закон о гражданской законодательной инициативе областные депутаты на заседаниях комитетов рассматривают не первый раз. Инициатива ЛДПР, КПРФ и «СР» о снижении порога прохождения народной законодательной инициативы с 3 тысяч до 300 подписей уже вызвала замешательство членов думского комитета по госстроительству в апреле — как уже писало «URA.RU», тогда единороссам не удалось убедить оппозицию отказаться от этой идеи. Однако в ходе долгой дискуссии авторов законопроекта убедили пойти на компромисс и повысить порог до двух тысяч подписей.

На заседании комитета 16 мая председатель Фуат Сайфитдинов напомнил коллегам предысторию вопроса. Присутствующая на заседании Тамара Казанцева, лидер думских коммунистов, с иронией заверила, что оппозиция с поправкой согласна. «Не переживайте — через год снизим до одной тысячи!» — под общий смех высказался кто-то в зале. «Ну, две тысячи уже реальнее собрать», — подытожила Казанцева.

В итоге депутаты проголосовали за предложение оппозиции, которое теперь будет вынесено на заседание Думы. Воздержался только единоросс Сергей Медведев, который и на предыдущем заседании комитета выступал с критикой законопроекта.

Надежда Карташова
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