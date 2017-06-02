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Главные новости Пермского края
20:03  02 июня 2017 0

В Перми поставят памятник известному актеру

Памятник Георгию Буркову появится в Перми через годФото: администрация Перми

Через год в Перми откроют памятник советскому актеру Георгию Буркову, а проект будут выбирать на конкурсе. Родственник артиста рассказал «URA.RU», что скульпторам будет непросто справиться с задачей.

В Перми стартовал конкурс на лучший проект памятника актеру Георгию Буркову. Установка монумента будет приурочена к 85-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, запланирована она на 31 мая следующего года. Памятник появится в квартале бывшей психиатрической больницы, где сегодня «Кортрос-Пермь» возводит многоэтажные жилые дома. Застройщик обустроит здесь общественный парк, где предусмотрено место для монумента. Все расходы по созданию и установке памятника Буркову застройщик взял на себя.

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Лучший проект памятника выберет конкурсное жюри, за реализацией проекта будет следить экспертный совет. Завершить конкурсные процедуры планируется в сентябре, не позднее октября победитель должен приступить к работам по созданию скульптуры.

«URA.RU» связалось с двоюродным братом актера, директором Пермского финансово-экономического колледжа Алексеем Гоголевым. Родственник Буркова поделился своим мнением, каким должен быть монумент.

«Для меня Георгий Бурков — прежде всего, человек, близкий родственник. И в то же время есть образы, созданные им в кино. Это две разные вселенные. Говоря о народной памяти, нужно исходить из того, каким Буркова помнят люди. Эта скульптура — для всего города, который актер любил и где вырос», — отметил собеседник и добавил, что при создании монумента необходимо найти «тонкую грань между глубиной души артиста и его забавными персонажами».

Советский актер Георгий Бурков (1933-1990) родился в Перми. Среди его работ — роли в фильмах «Ирония судьбы или С легким паром!», «Гараж», «Калина красная», «Печки-лавочки», «Старики-разбойники».

Стефан Савелли
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