16:22 17 июля 2017 2

Няня уверяет, что все ушибы малыш получил, упав с велосипеда, мать не верит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские Ноябрьска возбудили уголовное дело из-за сильных ушибов ребенка, который остался один с няней. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе управления МВД Ямала. «Дело возбуждено по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легких телесных повреждений. Назначены экспертизы», — заявили в ведомстве.

Одна экспертиза уже была проведена. Главный вопрос — сам ли ребенок упал и ударился головой во время катания на велосипеде, как уверяла няня, или воспитательница побила малыша. Однако пока на него ответа нет, сообщили в полиции.

ЧП произошло 4 июня 2017 года. По версии мамы, трехлетний малыш не мог получить такие травмы, катаясь на велосипеде, так как одежда не порвана и не запачкана, ссадин нет. Поэтому она обвинила гувернантку в рукоприкладстве. В Сети женщина публиковала фото малыша — все его лицо было покрыто фиолетовыми синяками. Няню для ребенка жительница Ноябрьска нашла через Интернет.