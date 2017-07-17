{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 июля 2017
15 июля 2017
14 июля 2017
13 июля 2017
12 июля 2017
Главные новости Ямала
16:22  17 июля 2017 2

На Ямале возбуждено дело из-за ребенка в синяках. В избиениях винят няню

Июнь в Екатеринбурге, велосипед, звонок, тормоза, активный отдых
Няня уверяет, что все ушибы малыш получил, упав с велосипеда, мать не веритФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские Ноябрьска возбудили уголовное дело из-за сильных ушибов ребенка, который остался один с няней. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе управления МВД Ямала. «Дело возбуждено по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легких телесных повреждений. Назначены экспертизы», — заявили в ведомстве.

Одна экспертиза уже была проведена. Главный вопрос — сам ли ребенок упал и ударился головой во время катания на велосипеде, как уверяла няня, или воспитательница побила малыша. Однако пока на него ответа нет, сообщили в полиции.

ЧП произошло 4 июня 2017 года. По версии мамы, трехлетний малыш не мог получить такие травмы, катаясь на велосипеде, так как одежда не порвана и не запачкана, ссадин нет. Поэтому она обвинила гувернантку в рукоприкладстве. В Сети женщина публиковала фото малыша — все его лицо было покрыто фиолетовыми синяками. Няню для ребенка жительница Ноябрьска нашла через Интернет.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров