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19 июля 2017
18 июля 2017
19:17  18 июля 2017 2

Роналду заявил, что в четвертый раз станет отцом. Мать — красавица-модель

Роналду признался, что его девушка ждет ребенкаФОТО: Википедия

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в очередной раз собирается стать отцом. Его девушка, испанская модель Джорджина Родригес, ждет ребенка.

Эту информацию подтвердил сам футболист, сообщает «Федеральное агентство новостей». «Конечно, я очень рад, что у меня родится ребенок», — сказал Роналду.

Ранее суррогатная мать родила футболисту сборной Португалии близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Роналду сообщил, что они чувствуют себя отлично, напоминает «Газета.Ru». Всего у спортсмена трое детей, первый сын был рожден также от суррогатной матери. Сейчас 6-летний Криштиану Роналду-младший, как и его отец, играет в футбол.

Феликс Сорокин
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