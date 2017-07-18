19:17 18 июля 2017 2

Роналду признался, что его девушка ждет ребенка ФОТО: Википедия

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в очередной раз собирается стать отцом. Его девушка, испанская модель Джорджина Родригес, ждет ребенка.

Эту информацию подтвердил сам футболист, сообщает «Федеральное агентство новостей». «Конечно, я очень рад, что у меня родится ребенок», — сказал Роналду.

Ранее суррогатная мать родила футболисту сборной Португалии близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Роналду сообщил, что они чувствуют себя отлично, напоминает «Газета.Ru». Всего у спортсмена трое детей, первый сын был рожден также от суррогатной матери. Сейчас 6-летний Криштиану Роналду-младший, как и его отец, играет в футбол.