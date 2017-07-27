В Кургане на три недели перекроют улицу из-за аварии коллектора

В Кургане будет закрыто движение автотранспорта по улице Дзержинского на участке от улицы Ястржембского до Машиностроителей. «Водный союз» будет устранять аварию на самотечном коллекторе, сообщили в пресс-службе предприятия.
Движение для всех видов автотранспорта будет закрыто начиная с 9 часов 29 июля и до 21 часа 18 августа. Общественный транспорт пустят в объезд:
В направлении улицы Мостостроителей:
— маршруты №№ 31, 325, 381 по улицам: Пролетарская, путепровод Некрасовский, съезд направо на ул. Омскую, Шевелёвская, Земнухова, Панфилова и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях;
— маршруты №№ 307, 360 по улицам: Пролетарская, путепровод Некрасовский, съезд направо на ул. Омскую, Шевелёвская, Земнухова, Садовая, Панфилова и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях;
В направлении 6 микрорайона:
— маршруты №№ 32, 301, 309, 311, 365, 388 по улицам: Пролетарская, путепровод Некрасовский, съезд направо на ул. Омскую, Шевелёвская, Земнухова, Садовая, Панфилова, Ястржембского и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях;
— маршрут № 403 по улицам: Пролетарская, пр. Машиностроителей, Голикова, ул. Мостостроителей, Алексеева, Мальцева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
— маршрут № 13 по улицам: Чехова, Партизанская, Ушакова, Гвардейская, Панфилова, Земнухова, Садовая, Панфилова, Ястржембского, Баумана, Луначарского, Чкалова, Комиссаров, (в обратном направлении: ул. Комиссаров, Гвардейская), Илизарова, пр. Голикова, Машиностроителей, ул. Химмашевская и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.