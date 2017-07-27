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Главные новости Курганской области
16:35  27 июля 2017 0

В Кургане на три недели перекроют улицу из-за аварии коллектора

Провал на дороге Курган, ремонт коллектора, провал в дороге, рабочие в яме
Движение по улице Дзержинского закроют с 29 июля до 18 августаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане будет закрыто движение автотранспорта по улице Дзержинского на участке от улицы Ястржембского до Машиностроителей. «Водный союз» будет устранять аварию на самотечном коллекторе, сообщили в пресс-службе предприятия.

Движение для всех видов автотранспорта будет закрыто начиная с 9 часов 29 июля и до 21 часа 18 августа. Общественный транспорт пустят в объезд:

В направлении улицы Мостостроителей:

— маршруты №№ 31, 325, 381 по улицам: Пролетарская, путепровод Некрасовский, съезд направо на ул. Омскую, Шевелёвская, Земнухова, Панфилова и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях;

— маршруты №№ 307, 360 по улицам: Пролетарская, путепровод Некрасовский, съезд направо на ул. Омскую, Шевелёвская, Земнухова, Садовая, Панфилова и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях;

В направлении 6 микрорайона:

— маршруты №№ 32, 301, 309, 311, 365, 388 по улицам: Пролетарская, путепровод Некрасовский, съезд направо на ул. Омскую, Шевелёвская, Земнухова, Садовая, Панфилова, Ястржембского и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлениях;

— маршрут № 403 по улицам: Пролетарская, пр. Машиностроителей, Голикова, ул. Мостостроителей, Алексеева, Мальцева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

— маршрут № 13 по улицам: Чехова, Партизанская, Ушакова, Гвардейская, Панфилова, Земнухова, Садовая, Панфилова, Ястржембского, Баумана, Луначарского, Чкалова, Комиссаров, (в обратном направлении: ул. Комиссаров, Гвардейская), Илизарова, пр. Голикова, Машиностроителей, ул. Химмашевская и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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