Короткометражный 35-минутный фильм, в основе которого — поэма Александра Твардовского «Василий Теркин», сняли кунгурские школьники. Над фильмом творческий коллектив работал полгода — с февраля по июль.
Сейчас фильм набирает просмотры в пермских группах в сети «ВКонтакте»
Съемочная группа использовала историческую одежду и амуницию. Кроме того, несовершеннолетние актеры, как видно, не смогли удержаться от демонстрации сцен курения самокруток.
Как указывается в описании ленты, фильм снят при поддержке Дворца культуры машиностроителей города Кунгура и союза ветеранов боевых действий «Братство».