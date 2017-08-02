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Главные новости Пермского края
08:00  02 августа 2017 0

Кунгурские школьники сняли фильм о войне c неоднозначными сценами. ВИДЕО

Самодеятельные актеры использовали историческую военную форму и амунициюФото: "ВКонтакте" / "Пермь активная" (скрин)

Короткометражный 35-минутный фильм, в основе которого — поэма Александра Твардовского «Василий Теркин», сняли кунгурские школьники. Над фильмом творческий коллектив работал полгода — с февраля по июль.

Сейчас фильм набирает просмотры в пермских группах в сети «ВКонтакте»

Съемочная группа использовала историческую одежду и амуницию. Кроме того, несовершеннолетние актеры, как видно, не смогли удержаться от демонстрации сцен курения самокруток.

Как указывается в описании ленты, фильм снят при поддержке Дворца культуры машиностроителей города Кунгура и союза ветеранов боевых действий «Братство».

Виктор Жуков
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