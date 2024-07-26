У скончавшегося в Екатеринбурге экс-министра были проблемы со здоровьем

26 июля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Константин Черемушкин работал в ЯНАО и Перми (справа) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU У бывшего пермского министра Константина Черемушкина, который ночью 26 июля скончался возле екатеринбургского бара Fjord, предположительно, были проблемы со здоровьем. Об этом URA.RU рассказал источник. «Черемушкину было 53 года, возраст приличный уже. Знаю, что были проблемы со здоровьем», — сказал собеседник агентства. О том, что Черемушкин скончался в Екатеринбурге, URA.RU сообщило днем. Накануне он отдыхал с сыновьями в пабе в центре города. Там ему внезапно стало плохо. Члены семьи отказались комментировать трагедию. Чиновник работал в администрации ЯНАО. В 2013-м стал замминистра природных ресурсов Прикамья, через две недели возглавил министерство с приставкой «и.о.», а в 2015 году стал полновесным руководителем. С 2017-го возглавлял Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У бывшего пермского министра Константина Черемушкина, который ночью 26 июля скончался возле екатеринбургского бара Fjord, предположительно, были проблемы со здоровьем. Об этом URA.RU рассказал источник. «Черемушкину было 53 года, возраст приличный уже. Знаю, что были проблемы со здоровьем», — сказал собеседник агентства. О том, что Черемушкин скончался в Екатеринбурге, URA.RU сообщило днем. Накануне он отдыхал с сыновьями в пабе в центре города. Там ему внезапно стало плохо. Члены семьи отказались комментировать трагедию. Чиновник работал в администрации ЯНАО. В 2013-м стал замминистра природных ресурсов Прикамья, через две недели возглавил министерство с приставкой «и.о.», а в 2015 году стал полновесным руководителем. С 2017-го возглавлял Западно-Уральское управление Ростехнадзора.