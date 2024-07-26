В Пермском крае суд отправил в колонию экс-мэра Горнозаводска

В Пермском крае Горнозаводский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего главу округа Александра Афанасьева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Прикамья.
«Горнозаводский городской суд Пермского края вынес приговор бывшему главе муниципального образования. Он признан виновным по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в ИК общего режима и на два года лишил права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.
В 2021 году Афансьев, являясь главой округа, передал доли участия в ООО «Горнозаводский „Комбинат благоустройства“» физлицам, занимавшим на тот момент в организации руководящие должности, уточняет прокуратура. Этим же топ-менеджерам позже была установлена повышенная зарплата в 500 и 550 тысяч рублей, а также назначены разовые миллионные премии.
Как ранее рассказывало URA.RU, речь идет о генеральном директоре общества и его заместителе. За получение долей они внесли по 10 тысяч рублей каждый при реальной стоимости в более 10 млн рублей. Учредителем и единственным участником ООО являлся муниципалитет.
Александр Афанасьев руководил Горнозаводским районом с 2005 года с перерывами. В 2016 году он был вынужден оставить должность, так его осудили за превышение полномочий из-за фиктивных актов приемки работ по ремонту местного дома культуры. Действия бывшего чиновника позже переквалифицировали на халатность и освободили от наказания по амнистии. Позже он снова возглавил округ, но уволился в конце 2021 года. Новое уголовное дело против него возбудили в 2023 году.
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