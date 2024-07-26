В Пермском крае суд отправил в колонию экс-мэра Горнозаводска

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Экс-мэр отправился в колонию
Экс-мэр отправился в колонию Фото:

В Пермском крае Горнозаводский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего главу округа Александра Афанасьева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Прикамья.

«Горнозаводский городской суд Пермского края вынес приговор бывшему главе муниципального образования. Он признан виновным по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в ИК общего режима и на два года лишил права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.

В 2021 году Афансьев, являясь главой округа, передал доли участия в ООО «Горнозаводский „Комбинат благоустройства“» физлицам, занимавшим на тот момент в организации руководящие должности, уточняет прокуратура. Этим же топ-менеджерам позже была установлена повышенная зарплата в 500 и 550 тысяч рублей, а также назначены разовые миллионные премии.

Как ранее рассказывало URA.RU, речь идет о генеральном директоре общества и его заместителе. За получение долей они внесли по 10 тысяч рублей каждый при реальной стоимости в более 10 млн рублей. Учредителем и единственным участником ООО являлся муниципалитет. 

Александр Афанасьев руководил Горнозаводским районом с 2005 года с перерывами. В 2016 году он был вынужден оставить должность, так его осудили за превышение полномочий из-за фиктивных актов приемки работ по ремонту местного дома культуры. Действия бывшего чиновника позже переквалифицировали на халатность и освободили от наказания по амнистии. Позже он снова возглавил округ, но уволился в конце 2021 года. Новое уголовное дело против него возбудили в 2023 году.

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В Пермском крае Горнозаводский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего главу округа Александра Афанасьева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Прикамья. «Горнозаводский городской суд Пермского края вынес приговор бывшему главе муниципального образования. Он признан виновным по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в ИК общего режима и на два года лишил права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства. В 2021 году Афансьев, являясь главой округа, передал доли участия в ООО «Горнозаводский „Комбинат благоустройства“» физлицам, занимавшим на тот момент в организации руководящие должности, уточняет прокуратура. Этим же топ-менеджерам позже была установлена повышенная зарплата в 500 и 550 тысяч рублей, а также назначены разовые миллионные премии. Как ранее рассказывало URA.RU, речь идет о генеральном директоре общества и его заместителе. За получение долей они внесли по 10 тысяч рублей каждый при реальной стоимости в более 10 млн рублей. Учредителем и единственным участником ООО являлся муниципалитет.  Александр Афанасьев руководил Горнозаводским районом с 2005 года с перерывами. В 2016 году он был вынужден оставить должность, так его осудили за превышение полномочий из-за фиктивных актов приемки работ по ремонту местного дома культуры. Действия бывшего чиновника позже переквалифицировали на халатность и освободили от наказания по амнистии. Позже он снова возглавил округ, но уволился в конце 2021 года. Новое уголовное дело против него возбудили в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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