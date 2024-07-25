В ночь с 25 на 26 июля на 200-м километре трассы Екатеринбург — Пермь произошло ДТП, в результате чего образовалась восьмикилометровая пробка. Также движение оказалось затруднено из-за большого потока машин, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 [Екатеринбург — Пермь] с 200 по 208 километр затруднено движение в направлении города Пермь в связи с большим транспортным потоком и произошедшим ДТП на 200 километре автодороги», — говорится в telegram-канале трассы.
Дорожники призвали водителей объехать проблемный участок через село Афанасьевское и деревню Ялым. Для этого необходимо съехать на 209-м километре трассы и вернуться на дорогу на 197-м километре.
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