25 июля 2024

Пермский тракт встал в глухую пробку из-за ДТП. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники предлагают объехать проблемный участок через село Афанасьевское
Дорожники предлагают объехать проблемный участок через село Афанасьевское Фото:

В ночь с 25 на 26 июля на 200-м километре трассы Екатеринбург — Пермь произошло ДТП, в результате чего образовалась восьмикилометровая пробка. Также движение оказалось затруднено из-за большого потока машин, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 [Екатеринбург — Пермь] с 200 по 208 километр затруднено движение в направлении города Пермь в связи с большим транспортным потоком и произошедшим ДТП на 200 километре автодороги», — говорится в telegram-канале трассы.

Дорожники призвали водителей объехать проблемный участок через село Афанасьевское и деревню Ялым. Для этого необходимо съехать на 209-м километре трассы и вернуться на дорогу на 197-м километре.

Фото:

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В ночь с 25 на 26 июля на 200-м километре трассы Екатеринбург — Пермь произошло ДТП, в результате чего образовалась восьмикилометровая пробка. Также движение оказалось затруднено из-за большого потока машин, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 [Екатеринбург — Пермь] с 200 по 208 километр затруднено движение в направлении города Пермь в связи с большим транспортным потоком и произошедшим ДТП на 200 километре автодороги», — говорится в telegram-канале трассы. Дорожники призвали водителей объехать проблемный участок через село Афанасьевское и деревню Ялым. Для этого необходимо съехать на 209-м километре трассы и вернуться на дорогу на 197-м километре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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