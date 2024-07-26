26 июля 2024

В ЛНР погиб стрелок штурмовой роты Сергей Васильев из Пермского края

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Церемония прощания с бойцом состоится 29 июля
Церемония прощания с бойцом состоится 29 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации ВС РФ погиб старший стрелок штурмовой роты мотострелкового батальона Сергей Васильев из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Сивинского округа.

"В селе Макеевка Сватовского района ЛНР 9 июля при выполнении задач в ходе СВО погиб наш земляк, старший стрелок второго отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона войсковой части 91711, сержант Сергей Васильев. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего", — написано на странице администрации в соцсети "ВКонтакте".

Прощание с прикамским бойцом пройдет 29 июля в Сивинском ЦКД с 14:00 до 15:00. Затем будет проведен траурный митинг по улице Советской, 4.

Прикамскому военнослужащему было 40 лет
Прикамскому военнослужащему было 40 лет
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В зоне проведения спецоперации ВС РФ погиб старший стрелок штурмовой роты мотострелкового батальона Сергей Васильев из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Сивинского округа. "В селе Макеевка Сватовского района ЛНР 9 июля при выполнении задач в ходе СВО погиб наш земляк, старший стрелок второго отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона войсковой части 91711, сержант Сергей Васильев. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего", — написано на странице администрации в соцсети "ВКонтакте". Прощание с прикамским бойцом пройдет 29 июля в Сивинском ЦКД с 14:00 до 15:00. Затем будет проведен траурный митинг по улице Советской, 4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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