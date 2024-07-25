25 июля 2024

В Перми пропал 10-летний мальчик. Фото

Волонтеры в Перми разыскивают 10-летнего Никиту Тиунова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ориентировки распространяются в соцсетях
Ориентировки распространяются в соцсетях Фото:

Обновлено: волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.

В Перми вечером 25 июля ушел из дома и не вернулся мальчик 10 лет. Никиту Тиунова теперь разыскивают волонтеры поисковых отрядов. Они также распространили ориентировки в социальных сетях.

«Тиунов Никита Артемович, 10 лет. 25 июля в 19:00 ушел из дома в Орджоникидзевском районе по ул. Вильямса. С тех пор местонахождение неизвестно», — говорится на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

Никиты был одет в красную футболку и серые шорты. Его рост около 125 см, глаза карие, волосы темно-русые, худощав.

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Обновлено: волонтеры сообщили, что мальчик найден живым. В Перми вечером 25 июля ушел из дома и не вернулся мальчик 10 лет. Никиту Тиунова теперь разыскивают волонтеры поисковых отрядов. Они также распространили ориентировки в социальных сетях. «Тиунов Никита Артемович, 10 лет. 25 июля в 19:00 ушел из дома в Орджоникидзевском районе по ул. Вильямса. С тех пор местонахождение неизвестно», — говорится на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Никиты был одет в красную футболку и серые шорты. Его рост около 125 см, глаза карие, волосы темно-русые, худощав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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