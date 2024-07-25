Ориентировки распространяются в соцсетях
Обновлено: волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.
В Перми вечером 25 июля ушел из дома и не вернулся мальчик 10 лет. Никиту Тиунова теперь разыскивают волонтеры поисковых отрядов. Они также распространили ориентировки в социальных сетях.
«Тиунов Никита Артемович, 10 лет. 25 июля в 19:00 ушел из дома в Орджоникидзевском районе по ул. Вильямса. С тех пор местонахождение неизвестно», — говорится на странице отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».
Никиты был одет в красную футболку и серые шорты. Его рост около 125 см, глаза карие, волосы темно-русые, худощав.
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