Пермские власти запретили разводить костры под угрозой увеличенных штрафов

В Пермском крае правительство ввело противопожарный режим в лесах региона. До 10 сентября запрещается разведение костров вне оборудованных мест, сообщили в региональном минприроды. При этом штрафы за нарушение значительно увеличены.
«Правительство края приняло постановление «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края» до 10 сентября 2024 года. Запрещается разжигание костров в лесах вне оборудованных кострищ, а также разведение открытого огня в парках и на сельхозугодиях, сжигание мусора, горючих материалов и порубочных остатков», — сообщает министерство в Telegram.
За нарушение запрета грозят штрафы, которые увеличены по сравнению с прошлыми годами. «Для граждан их размер увеличится в 2,5 раза и составит 40-50 тыс. руб., для должностных лиц – в 2 раза, до 60-90 тыс. руб. Штраф для юридических лиц возрастет в 6 раз и достигнет суммы в размере от 600 тыс. руб. до 1 млн», — подчеркивают в минприроды.
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