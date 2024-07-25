25 июля 2024

Пермские власти запретили разводить костры под угрозой увеличенных штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Костры в лесах запрещены до осени
Костры в лесах запрещены до осени Фото:

В Пермском крае правительство ввело противопожарный режим в лесах региона. До 10 сентября запрещается разведение костров вне оборудованных мест, сообщили в региональном минприроды. При этом штрафы за нарушение значительно увеличены.

«Правительство края приняло постановление «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края» до 10 сентября 2024 года. Запрещается разжигание костров в лесах вне оборудованных кострищ, а также разведение открытого огня в парках и на сельхозугодиях, сжигание мусора, горючих материалов и порубочных остатков», — сообщает министерство в Telegram.

За нарушение запрета грозят штрафы, которые увеличены по сравнению с прошлыми годами. «Для граждан их размер увеличится в 2,5 раза и составит 40-50 тыс. руб., для должностных лиц – в 2 раза, до 60-90 тыс. руб. Штраф для юридических лиц возрастет в 6 раз и достигнет суммы в размере от 600 тыс. руб. до 1 млн», — подчеркивают в минприроды.

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В Пермском крае правительство ввело противопожарный режим в лесах региона. До 10 сентября запрещается разведение костров вне оборудованных мест, сообщили в региональном минприроды. При этом штрафы за нарушение значительно увеличены. «Правительство края приняло постановление «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края» до 10 сентября 2024 года. Запрещается разжигание костров в лесах вне оборудованных кострищ, а также разведение открытого огня в парках и на сельхозугодиях, сжигание мусора, горючих материалов и порубочных остатков», — сообщает министерство в Telegram. За нарушение запрета грозят штрафы, которые увеличены по сравнению с прошлыми годами. «Для граждан их размер увеличится в 2,5 раза и составит 40-50 тыс. руб., для должностных лиц – в 2 раза, до 60-90 тыс. руб. Штраф для юридических лиц возрастет в 6 раз и достигнет суммы в размере от 600 тыс. руб. до 1 млн», — подчеркивают в минприроды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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