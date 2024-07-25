Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае

Мощный дождь ожидают синоптики в пятницу и субботу
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют мощный дождь.
«Объявлено штормовое предупреждение. В связи с выходом южного циклона на Урал вечером 26 июля и в течение 27 июля по востоку Пермского края ожидается очень сильный дождь (30–50 мм/12 ч)», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram.
Ранее о плохой погоде предупреждали в региональном ГУ МЧС. В ведомстве сообщали о сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в пятницу на юге и востоке Прикамья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!