25 июля 2024

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Мощный дождь ожидают синоптики в пятницу и субботу
Мощный дождь ожидают синоптики в пятницу и субботу Фото:

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют мощный дождь.

«Объявлено штормовое предупреждение. В связи с выходом южного циклона на Урал вечером 26 июля и в течение 27 июля по востоку Пермского края ожидается очень сильный дождь (30–50 мм/12 ч)», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram.

Ранее о плохой погоде предупреждали в региональном ГУ МЧС. В ведомстве сообщали о сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в пятницу на юге и востоке Прикамья. 

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В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют мощный дождь. «Объявлено штормовое предупреждение. В связи с выходом южного циклона на Урал вечером 26 июля и в течение 27 июля по востоку Пермского края ожидается очень сильный дождь (30–50 мм/12 ч)», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram. Ранее о плохой погоде предупреждали в региональном ГУ МЧС. В ведомстве сообщали о сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в пятницу на юге и востоке Прикамья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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