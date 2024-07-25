Афиша Перми: чем заняться в выходные

В Перми и крае, несмотря на прохладную и дождливую погоду, не прекращаются различные фестивали под открытым небом. Найти развлечение можно как в столице Прикамья, так и в небольших селах. В обзоре URA.RU основные события выходных. В том числе, и в тепле.
Танцы нон-стоп
Центральным событием в Перми станет фестиваль «Танцуй. Открывай». В субботу и воскресенье с 14:00 до 22:00 на городской эспланаде гостей ждет масса танцевальных шоу и мастер-классов. Принять участие в них смогут все желающие. Хедлайнером первого дня станет группа «Квартал», а второго — Elcapitan! и ZVONKIY.
Музыкальный Закамск
На правом берегу Камы в Перми в субботу стартует масштабный музыкальный фестиваль «Причал». Основные мероприятия впервые пройдут на обновленной набережной в Закамске. Площадками праздника также станут Судостроительный завод, дача Синакевича и Народный музей Закамска. Кроме концертов пермских музыкантов гостей фестиваля ждут экскурсии и прогулку по Каме на сап-бордах и каяках.
Ночь в музее
Если массовые уличные гуляния не для вас, то есть вариант отправиться в музей современного искусства PERMM. Ночью. И тоже, чтобы послушать музыку. Вечером в пятницу в PERMM покажут спектакль-терапию «О», а уже в ночь на субботу музей превратится в музыкальный клуб. На нескольких площадках свое творчество представят пермские диджеи.
С пользой для себя и других
Уже в пятницу интересно и с пользой можно провести время на благотворительной книжной барахолке, которую устраивает центр помощи людям без дома «Территория передышки». С 12:00 до 20:00 на летнике кафе Garage Healthy Bar можно будет приобрести книги, а все деньги пойдут на помощь нуждающимся. Кроме ярмарки организаторы запланировали различные активности.
За городом
В деревне Бачманово 26 июля отметят Гаврилов день. Праздник стал особенным для местных жителей еще сто лет назад — этот день принес спасение от страшного мора лошадей, который наблюдался в деревне. В пятницу в Бачманово пройдут благодарственный молебен, последний прокос травы, гостевания по домам с гармошкой, гостей ждут сытные угощения и кадриль на деревенских улицах, песни, танцы, различные мастер-классы и игры.
В поселке Бородулино своя атмосфера. Здесь в выходные пройдет фестиваль, посвященный бороде и ее обладателям. В программе праздника различные соревнования бородачей, смотрины девиц, а также конференция «Бородачи на страже традиционных ценностей». Для гостей подготовлены мастер-классы, реконструкция битвы русских витязей с рыцарями и концерт казачьего ансамбля «Багренье».
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