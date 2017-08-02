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08:00  02 августа 2017 0

Щенкам, спасенным ямальцами из разлитого гудрона, требуется помощь

Одного щенка, попавшего в гудрон, спасти так и не удалосьФото: "ВКонтакте"

Для спасенных на днях из лужи разлитого гудрона щенков из Ноябрьска в большом количестве необходимы тряпки и хозяйственные перчатки. Сегодня, 2 августа, волонтеры попытаются отмыть пострадавших животных.

Как сообщили неравнодушные граждане на странице «Помощь животным Ноябрьска» в сети «ВКонтакте», отмывать собак будут с 10:00 до 13:30 в питомнике по дороге на Ханто.

«На отмывание щенков уходит очень-очень много перчаток (моментально становятся липкими и приходят в негодность) и куча тряпок, — такое сообщение появилось вечером во вторник, 1 августа. — В принципе это всегда у нас в большом расходовании и на других животных. Будем очень признательны, если кто-то подарит нам упаковку медицинских перчаток, хозяйственные перчатки и старое постельное белье, полотенца».

Напомним, четверых щенков, застывших в гудроне, зоозащитники обнаружили в минувшее воскресенье. Один из них погиб, но троих удалось спасти.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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