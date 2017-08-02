Для спасенных на днях из лужи разлитого гудрона щенков из Ноябрьска в большом количестве необходимы тряпки и хозяйственные перчатки. Сегодня, 2 августа, волонтеры попытаются отмыть пострадавших животных.
Как сообщили неравнодушные граждане на странице «Помощь животным Ноябрьска» в сети «ВКонтакте», отмывать собак будут с 10:00 до 13:30 в питомнике по дороге на Ханто.
«На отмывание щенков уходит очень-очень много перчаток (моментально становятся липкими и приходят в негодность) и куча тряпок, — такое сообщение появилось вечером во вторник, 1 августа. — В принципе это всегда у нас в большом расходовании и на других животных. Будем очень признательны, если кто-то подарит нам упаковку медицинских перчаток, хозяйственные перчатки и старое постельное белье, полотенца».
Напомним, четверых щенков, застывших в гудроне, зоозащитники обнаружили в минувшее воскресенье. Один из них погиб, но троих удалось спасти.