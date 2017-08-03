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03 августа 2017
17:30  03 августа 2017 0

Инвалиду-колясочнику Мамаеву, осужденному за разбой, заменили тюремный срок на штраф. ВИДЕО

Антон Мамаев не согласен с решением судаФото: скнин видео РЕН ТВ

Мосгорсуд постановил смягчить наказание осужденному за разбой инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву. Вместо отбывания 4,5 лет в колонии общего режима его обязали заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Мосгорсуд также заменил категорию преступления с тяжкого на средней степени тяжести, сообщает «Национальная служба новостей».

Обвинение просило для инвалида-колясочника вместо реального лишения свободы условного срока на 4,5 года. Как уточняет Nation News, прокурор посчитал, что болезнь подсудимого могла и не помешать ему участвовать в преступлении, но наказание нужно смягчить в любом случае. Сам Антон Мамаев заявил, что разочарован решением суда. Он считает, что его должны были полностью оправдать. «Единственным законным решением было бы оправдание», — приводит слова осужденного инвалида RT.

Отметим, 19 июля суд отпустил инвалида-колясочника из-под ареста после проведенной медицинской экспертизы. Дело в отношении Антона Мамаева возникло в связи с тем, что что знакомые предложили инвалиду купить мотороллер за 160 тысяч рублей. Мамаев собрался его перепродать, однако приятели написали на него заявление в полицию, заявив, что инвалид им угрожал и отобрал транспортное средство. Почти обездвиженный, страдающий мышечной атрофией 28-летний Антон Мамаев не может даже самостоятельно питаться. Тем не менее суд приговорил его к 4,5 года заключения за разбой.

Обвинительный приговор был обжалован защитой, требовавшей оправдать инвалида, а также прокуратурой, просившей вернуть дело на повторное рассмотрение. С приговором также не согласилась омбудсмен Татьяна Москалькова.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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