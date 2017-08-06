Видеозапись драки в Зеленограде, в результате которой погиб один человек, а двое были ранены, попала в Сеть. Конфликт со стрельбой произошел у ресторана на улице Генерала Алексеева, сообщает «РБК».
Сообщение о нападении поступило в службу вневедомственной охраны утром 6 августа. При осмотре ресторана сотрудники Росгвардии нашли троих пострадавших мужчин с ножевыми ранениями. Один из них скончался на месте, остальных госпитализировали.
Участники разборок скрылись с места происшествия на автомобиле, но позже были задержаны. У четверых задержанных полиция нашла ножи, электрошокер и «предмет, похожий на пистолет». В Росгвардии считают, что конфликт произошел на бытовой почве.
На кадрах видно, как трое молодых людей подходят к крыльцу ресторана и пытаются выломать дверь. Один из них вооружен пистолетом и стреляет в окно. Мимо проходят люди. Позже на записи появляются кадры, снятые камерами внутри помещения, которые зафиксировали поведение второй стороны конфликта.