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06 августа 2017
21:56  06 августа 2017 0

Один убит, двое ранены. Стрельба в ресторане Зеленограда попала в Сеть. ВИДЕО

Бандиты устроили настоящую осаду заведенияФото: Вадим Ахметов

Видеозапись драки в Зеленограде, в результате которой погиб один человек, а двое были ранены, попала в Сеть. Конфликт со стрельбой произошел у ресторана на улице Генерала Алексеева, сообщает «РБК».

Сообщение о нападении поступило в службу вневедомственной охраны утром 6 августа. При осмотре ресторана сотрудники Росгвардии нашли троих пострадавших мужчин с ножевыми ранениями. Один из них скончался на месте, остальных госпитализировали.

Участники разборок скрылись с места происшествия на автомобиле, но позже были задержаны. У четверых задержанных полиция нашла ножи, электрошокер и «предмет, похожий на пистолет». В Росгвардии считают, что конфликт произошел на бытовой почве.

На кадрах видно, как трое молодых людей подходят к крыльцу ресторана и пытаются выломать дверь. Один из них вооружен пистолетом и стреляет в окно. Мимо проходят люди. Позже на записи появляются кадры, снятые камерами внутри помещения, которые зафиксировали поведение второй стороны конфликта.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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