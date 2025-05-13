Финансист назвал сумму вклада для получения пассивного дохода размером с зарплату

Для получения пассивного дохода, равного средней российской зарплате (89–90 тысяч рублей), потребуется вклад размером около 6,5 млн рублей. Об этом рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.
«Получение такого процентного дохода от банковского вклада за вычетом налога возможно при условии размещения 6,43-6,48 миллиона рублей в случае», — передает слова Алутина «Прайм». Он добавил, что такой расчет учитывает текущие ставки по вкладам (18,6% в топ-20 банках) и возможный налог на доход. Например, при ставке НДФЛ 15% сумма вклада должна составлять 6,55–6,6 млн рублей.
Алутин также рассказал, что наибольшая доходность (до 20,65%) сейчас доступна по годовым вкладам, тогда как долгосрочные вклады предлагают меньшие проценты (13,8–14,6%). Однако банки часто ограничивают максимальную ставку для крупных сумм или определенных условий.
Если банк устанавливает лимиты по ставкам (например, только для сумм до 1,5 млн рублей), стоит распределить средства между несколькими вкладами в разных банках. Это позволит сохранить высокую доходность на весь капитал. Перед оформлением договора важно внимательно изучить все условия, включая возможные ограничения, отметил финансист.
Также эксперт банковского рынка Андрей Бархота не рекомендует пожилым людям инвестировать в акции. Это связано с высокими финансовыми рисками и потенциального вреда для психологического состояния.
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