Франция, Великобритания и Германия продолжают затягивать конфликт на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Франция, Великобритания и Германия не хотят остановки конфликта на Украине и продолжают курс на его затягивание», — передает слова Грушко ТАСС. Он также подчеркнул, что эти страны стремятся к поражению России и ее международной изоляции, несмотря на неудачи в достижении этих целей.
Грушко отметил, что позиции европейских стран часто меняются, что затрудняет их комментирование. Грушко указал на влияние США на европейскую политику и заключил, что общая линия Европы направлена на ослабление России. Вместе с тем он отметил, что в Европе начинают появляться «голоса здравомыслия», что дает надежду на изменение ситуации.
Франция, Германия, Великобритания и Польша выступили с совместным призывом к России согласиться на 30-дневное прекращение огня на условиях Киева, что должно создать условия для переговоров о мире. В заявлении, опубликованном правительством Великобритании, говорится о планах наращивания давления на Россию до тех пор, пока она не примет эту инициативу.
Россия ранее объявляла о трехдневном перемирии, но Украина его отвергла, требуя более длительного прекращения огня. В МИД России отметили, что внедрить такой режим на фронте сложно из-за необходимости контроля за ситуацией. Тем временем в Германии, Франции и Великобритании обсуждается возможность соглашения с Украиной о компромиссе по территориям, передает «Ридус».
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