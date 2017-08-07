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Главные новости Тюменской области
17:11  07 августа 2017 0

Тюменские коммунальщики изменили сроки капремонта

Авария на теплопроводе
Капитальный ремонт теперь будет планироваться на два года впередФото: Николай Бастриков © URA.RU

Ресурсоснабжающая компания «Тепло Тюмени» заявила о переходе на новую систему работы. Отныне ремонтная кампания будет идти поэтапно на протяжении двух лет — вместо года, как было раньше. Такая практика, как пояснили «URA.RU» в компании, повысит эффективность и качество проведения работ на теплосетях.

Свое решение представители «Тепла Тюмени» объяснили длительным этапом подготовительных работ. Сначала специалисты обследуют сети, проводят экспертизы и выявляют, какие объекты нуждаются в ремонте в первую очередь. Затем формируется план работ на предстоящий год, который согласовывается с администрацией города. Как показывает практика, окончательный вариант такого плана «рождается» в декабре. После этого энергетики приступают к разработке проектно-сметной документации и направляют ее на утверждение. Параллельно производится процедура формирования тарифов и бюджета на следующий год. Только лишь после согласования сметы энергетики могут приступить к проведению конкурсных процедур по определению подрядчиков.

При таких условиях, рассказывают в компании, время, отведенное на проведение строительно-монтажных работ и подготовку к отопительному сезону, сводится к минимуму. Еще стоит учитывать и тот факт, что ресурсоснабжающие организации периодически сталкиваются с неблагонадежными поставщиками материалов. Срыв сроков поставки, в свою очередь, негативно отражается на продолжительности работ и затраченных ресурсах, а в конечном счете неудобства испытывают потребители.

«Для оптимизации процесса проведения капитального ремонта на теплосетевом имуществе и удобства потребителей мы решили внедрить новую практику формирования планов. Если в 2016 году мы планировали обновление имущества лишь на 2017 год, то к сентябрю этого года мы предоставим планы капитального ремонта теплообъектов на 2018 и 2019 годы. Основное преимущество такого подхода — мы получим временной резерв. В течение первого года мы сможем проводить выборку объектов, разрабатывать и согласовывать ПСД, закупать материалы и производить все необходимые подготовительные работы, а уже в течение второго — приступим непосредственно к реализации утвержденного плана. Таким образом, мы исключим временные риски, связанные с несвоевременной поставкой материалов и длительным согласованием технической и закупочной документации», — пояснил замдиректора по техническим вопросам компании «Тепло Тюмени» Михаил Тагильцев.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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