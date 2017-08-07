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21:08  07 августа 2017 0

На Ямале нашли мумию 900-летней красавицы. ВИДЕО

В "Зеленом яру" нашли 50 захоронений, в том числе коллективныхФото: Алена Полозова

Во время раскопок в комплексе «Зеленый яр» археологи нашли мумию, которая похоронили в XII веке в коконе из медных пластин и меха, передает Siberian Times. Судя по длинным ресница и густым волосам, это была красивая женщина. Ее возраст на момент смерти составлял примерно 35 лет, а рост 155 см.

Археологам уже удалось установить, что перед ритуалом захоронения, ее завернули в бересту. В могиле нашли завернутые в шкуру бронзовые кольца и медные пластины. Погребенная была повернута лицом к соседней реке — как и другие найденные в этой местности «обитатели» древних захоронений. Ученые полагают, что это действие было частью обряда и религиозных верований.

Лагерь археологических раскопок «Зеленый яр» расположен в 40 километрах к востоку от Салехарда. Впервые ученые появились здесь в 1976 году, когда были обнаружены керамические черепки. Позже в «Зеленом яру» нашли остатки литейной мастерской VI—VII веков и около 50 захоронений, в том числе коллективных

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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